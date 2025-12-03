 Fallece Anthony Morocho, el 'Justin Bieber ecuatoriano'
Farándula

Muere Anthony Morocho, "Justin Bieber ecuatariano", tras terrible accidente de tránsito

Anthony Morocho, uno de los artistas más populares de la música ecuatoriana, murió a los 35 años en un violento accidente.

Anthony Morocho, Redes sociales
Anthony Morocho / FOTO: Redes sociales

El mundo de la música popular en Ecuador se vistió de luto. El cantante Anthony Uriel Morocho Fajardo, más conocido como Anthony Morocho y apodado "el Justin Bieber ecuatoriano" o "el Príncipe del Popular Pop", falleció a los 35 años en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía Riobamba-Ambato, provincia de Chimborazo.

Detalles del accidente

El siniestro se registró en la mañana del domingo 30 de noviembre, en el sector Cochapamba, ingreso a Guano, cuando dos camiones colisionaron de frente, provocando un choque de gran magnitud.

Según los reportes oficiales, el auto en que viajaba Morocho quedó completamente destruido tras el impacto. Los equipos de emergencia del ECU-911, la Policía Nacional, ambulancias y bomberos acudieron al lugar, pero al llegar confirmaron que no había sobrevivientes.

El cuerpo del artista fue trasladado al Centro Forense de Riobamba mientras se coordinaban los trámites para su entrega a familiares.

Hasta el momento, la investigación está a cargo de las autoridades correspondientes —la Fiscalía de Chimborazo y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT)— para establecer las causas exactas del accidente.

¿Quién era Anthony Morocho?

Anthony Morocho nació el 13 de junio de 1990 en la ciudad de Loja, al sur de Ecuador. Desde niño mostró inclinación por la música y las artes: cantaba en su escuela, participaba en eventos y concursos, y con el tiempo evolucionó a bailarín, coreógrafo y luego a cantante solista.

Su estilo se ligaba a la música popular ecuatoriana, con influencias de "chicha", tecnocumbia y ritmos populares de su país. Su presencia en escena, carisma, energía y cercanía con el público lo catapultaron como una promesa de la nueva generación.

Temas como "Te Amo", "Amigo Amigo", "Hoy Tengo Ganas de Ti" y "Huérfanito Soy" se convirtieron en su carta de presentación y le ganaron una base de seguidores fieles en varias provincias del país.

Además de su carrera musical, también había estudiado como Asistente Médico Estético, cosmetólogo y cosmiatra, demostrando un interés por formarse más allá del escenario.

La noticia de su muerte generó una ola de conmoción, tristeza y solidaridad en el ambiente artístico, en redes sociales y entre sus fans. Numerosos colegas, celebridades y seguidores compartieron mensajes de despedida, recordando su juventud, talento, alegría y cercanía.

Una de las personas que confirmó públicamente la noticia fue la cantante Patty Ray, con quien Morocho había trabajado en su trayectoria como bailarín. Ray lamentó profundamente la pérdida y convocó a una misa de cuerpo presente, además de expresar su dolor por tan abrupta partida.

