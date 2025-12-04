Five Nights at Freddy's 2: Escenas Postcréditos

La esperada secuela de Five Nights at Freddy’s llegó a los cines y los fanáticos inmediatamente comenzaron a preguntarse si incluye escenas postcréditos. La respuesta es sí. La película no solo añade una escena adicional al comenzar los créditos, sino que también reserva un audio final.
El audio deja abierta la puerta a una posible continuación, alimentando la emoción y el misterio que caracteriza a la saga. La cinta retoma el universo oscuro y lleno de secretos de Freddy Fazbear’s Pizza, un lugar donde los animatrónicos vuelven a cobrar protagonismo y donde el terror psicológico se combina con apariciones inesperadas.
Desde antes de su estreno, existían rumores sobre la presencia de contenido extra y ahora ya están confirmados, convirtiéndose en un detalle que ningún fan debe perderse. La primera escena de la película aparece inmediatamente después del cierre de la historia principal.
En ella, se muestra al conductor de un taxi, un personaje que ya había aparecido en la primera entrega, enfrentándose nuevamente a un momento inquietante. Mientras está estacionado, el conductor escucha un golpe, pero al revisar lo que sucede, se encuentra con una figura perturbadora en el asiento trasero.
Más de la nueva entrega de Five Nights at Freddy’s
Se trata de una versión pequeña y siniestra del animatrónico Balloon Boy, lo que provoca un susto inesperado y conecta directamente con el tono de suspenso que domina toda la cinta. Sin embargo, lo que más ha generado conversación entre los espectadores ocurre hasta el final de los créditos.
Un audio distorsionado comienza a escucharse con claridad creciente. La voz deletrea lentamente un mensaje inquietante: "Come find me", que en español significa ven a buscarme.
Esta frase ha provocado un sinfín de teorías entre los fans, quienes especulan sobre su origen, su significado y lo que podría anticipar para una tercera película. El mensaje parece apuntar a un personaje que sigue oculto en las sombras o a una nueva amenaza que apenas comienza a revelarse.