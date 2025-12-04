 Five Nights at Freddy's 2: Escenas Postcréditos
Farándula

Five Nights at Freddy's 2 sorprende con escenas postcréditos y un inquietante mensaje final

La secuela de Five Nights at Freddy's no solo llegó cargada de terror, sino que también sorprendió al público.

Compartir:
Five Nights at Freddy’s 2 , Universal Picture
Five Nights at Freddy’s 2 / FOTO: Universal Picture

La esperada secuela de Five Nights at Freddy’s llegó a los cines y los fanáticos inmediatamente comenzaron a preguntarse si incluye escenas postcréditos.  La respuesta es sí. La película no solo añade una escena adicional al comenzar los créditos, sino que también reserva un audio final.

El audio deja abierta la puerta a una posible continuación, alimentando la emoción y el misterio que caracteriza a la saga. La cinta retoma el universo oscuro y lleno de secretos de Freddy Fazbear’s Pizza, un lugar donde los animatrónicos vuelven a cobrar protagonismo y donde el terror psicológico se combina con apariciones inesperadas.

Desde antes de su estreno, existían rumores sobre la presencia de contenido extra y ahora ya están confirmados, convirtiéndose en un detalle que ningún fan debe perderse. La primera escena de la película aparece inmediatamente después del cierre de la historia principal.

En ella, se muestra al conductor de un taxi, un personaje que ya había aparecido en la primera entrega, enfrentándose nuevamente a un momento inquietante.  Mientras está estacionado, el conductor escucha un golpe, pero al revisar lo que sucede, se encuentra con una figura perturbadora en el asiento trasero.

Más de la nueva entrega de Five Nights at Freddy’s

Se trata de una versión pequeña y siniestra del animatrónico Balloon Boy, lo que provoca un susto inesperado y conecta directamente con el tono de suspenso que domina toda la cinta. Sin embargo, lo que más ha generado conversación entre los espectadores ocurre hasta el final de los créditos.

Un audio distorsionado comienza a escucharse con claridad creciente. La voz deletrea lentamente un mensaje inquietante: "Come find me", que en español significa ven a buscarme.

Massiel Carrillo y su picante fotografía montada en un caballo

La cantante y modelo guatemalteca Massiel Carrillo volvió a causar sensación en redes sociales tras compartir una atrevida fotografía.

Esta frase ha provocado un sinfín de teorías entre los fans, quienes especulan sobre su origen, su significado y lo que podría anticipar para una tercera película. El mensaje parece apuntar a un personaje que sigue oculto en las sombras o a una nueva amenaza que apenas comienza a revelarse.

En Portada

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoriat
Nacionales

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria

10:55 AM, Dic 04
Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026t
Deportes

Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026

10:26 AM, Dic 04
MP localiza indicios relevantes en operativo por desaparición de funcionaria en Huitét
Nacionales

MP localiza "indicios relevantes" en operativo por desaparición de funcionaria en Huité

09:16 AM, Dic 04
Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenangot
Nacionales

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

08:58 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos