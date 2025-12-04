 Irina Shayk en topless: fotos que encienden las redes
Farándula

Irina Shayk hace arder las redes con sus fotos en topless

La famosa modelo rusa ha publicado varias fotos donde luce deslumbrante mientras disfruta de unas merecidas vacaciones.

Compartir:
Irina Shayk, Instagram
Irina Shayk / FOTO: Instagram

Dsde las estepas de Yemanzhelinsk, donde fue criada, a las alfombras rojas más deslumbrantes del mundo, Irina Shayk ha protagonizado un digno cuento de hadas moderno.

Modelo, madre e icono, esta mujer de esbelta belleza y mirada felina se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo de la moda.

En medio de su apretada agenda, Irina Shayk decidió tomarse unos días de descanso y disfrutar de un paradisíaco lugar sin dejar de presumir su belleza.

La top model mostró su perfecta anatomía en un carrusel de fotos donde aparece en diminuto bikini; pero sin duda, la que más llamó la atención es donde aparece en topless desde el jacuzzi.

"Runaway to ? @dalba_russia ?", fue lo único que escribió.

Foto embed
Irina Shayk topless - Instagram

Las reacciones no tardaron en llegar y decenas de fanáticos le dejaron halagadores comentarios:

  • "¡Dios mío! La mujer más hermosa del mundo ? Punto"
  • "Irina eres la supermodelo más hermosa de la historia ??????????"
  • "¡¡¡¡Ese cuerpo!!!! ????????"
  • "Wow impresionante ??"
  • "Que hermosa,? Irina! Bendiciones para ti. ??"

Drástico cambio

Irina Shayk vivió una de las noches más significativas de su carrera en la ciudad de Praga al presentar el Calendario Pirelli 2026.

Aunque su nombre es habitual en portadas y pasarelas, nunca antes había formado parte de 'The Cal', un hito que ella misma describió como "un sueño hecho realidad".

Esta edición, fotografiada por el noruego Sølve Sundsbø, se adentra en un diálogo artístico con la naturaleza: libertad, curiosidad, energía, conexión con el tiempo y el origen. Junto a Irina Shayk, el calendario reúne a figuras tan relevantes como Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Venus Williams o Isabella Rossellini.

En el lanzamiento, la modelo apareció con las cejas completamente decoloradas, un gesto que alteró por completo el look habitual de su rostro y que sorprendió incluso a quienes la han visto reinventarse mil veces.

Además de las cejas, Irina Shayk se presentó con una piel luminosa y labios mate en tono ciruela, un contraste que proyectaba un aura gótica y futurista.

En Portada

EE.UU. y México han retornado a 49 mil guatemaltecos en 2025t
Nacionales

EE.UU. y México han retornado a 49 mil guatemaltecos en 2025

03:33 PM, Dic 03
¡Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana!t
Deportes

¡Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana!

10:57 PM, Dic 03
Presentan denuncias contra funcionarios de Presidiost
Nacionales

Presentan denuncias contra funcionarios de Presidios

10:24 PM, Dic 03
Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteo

02:41 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos