Irina Shayk en topless: fotos que encienden las redes

Dsde las estepas de Yemanzhelinsk, donde fue criada, a las alfombras rojas más deslumbrantes del mundo, Irina Shayk ha protagonizado un digno cuento de hadas moderno.
Modelo, madre e icono, esta mujer de esbelta belleza y mirada felina se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo de la moda.
En medio de su apretada agenda, Irina Shayk decidió tomarse unos días de descanso y disfrutar de un paradisíaco lugar sin dejar de presumir su belleza.
La top model mostró su perfecta anatomía en un carrusel de fotos donde aparece en diminuto bikini; pero sin duda, la que más llamó la atención es donde aparece en topless desde el jacuzzi.
"Runaway to ? @dalba_russia ?", fue lo único que escribió.
Las reacciones no tardaron en llegar y decenas de fanáticos le dejaron halagadores comentarios:
- "¡Dios mío! La mujer más hermosa del mundo ? Punto"
- "Irina eres la supermodelo más hermosa de la historia ??????????"
- "¡¡¡¡Ese cuerpo!!!! ????????"
- "Wow impresionante ??"
- "Que hermosa,? Irina! Bendiciones para ti. ??"
Drástico cambio
Irina Shayk vivió una de las noches más significativas de su carrera en la ciudad de Praga al presentar el Calendario Pirelli 2026.
Aunque su nombre es habitual en portadas y pasarelas, nunca antes había formado parte de 'The Cal', un hito que ella misma describió como "un sueño hecho realidad".
Esta edición, fotografiada por el noruego Sølve Sundsbø, se adentra en un diálogo artístico con la naturaleza: libertad, curiosidad, energía, conexión con el tiempo y el origen. Junto a Irina Shayk, el calendario reúne a figuras tan relevantes como Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Venus Williams o Isabella Rossellini.
En el lanzamiento, la modelo apareció con las cejas completamente decoloradas, un gesto que alteró por completo el look habitual de su rostro y que sorprendió incluso a quienes la han visto reinventarse mil veces.
Además de las cejas, Irina Shayk se presentó con una piel luminosa y labios mate en tono ciruela, un contraste que proyectaba un aura gótica y futurista.