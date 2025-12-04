 Médico condenado a 30 meses por muerte de Matthew Perry
Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry

Salvador Plasencia se declaró culpable de vender ketamina al actor de Friends en las semanas previas a su muerte por sobredosis.

Médico de Matthew Perry, Instagram
Médico de Matthew Perry / FOTO: Instagram

A poco más de dos años de la muerte de Matthew Perry, un médico que admitió haber distribuido ketamina al actor semanas antes de su fallecimiento fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión.

Se trata de Salvador Plasencia, de 44 años, el primero de los cinco acusados en recibir condena por su implicación en el caso.

El médico, quien operaba una clínica de atención urgente en Calabasas, se declaró culpable en julio de cuatro cargos por distribución de ketamina.

Salvador enfrentaba hasta 10 años de prisión por cada cargo, pero la jueza Sherilyn Peace Garnett le impuso 30 meses por cuenta, a cumplirse de forma concurrente, además de dos años de libertad supervisada y una multa de 5,600 dólares.

Durante la audiencia, Salvador Plasencia rompió en llanto. "Debí haberlo protegido. Le fallé a él y a su familia. Debo aceptar mi responsabilidad", dijo.

Aunque la jueza subrayó que Plasencia no suministró la dosis fatal, también señaló que sus acciones condujeron al actor por un camino que "culminó en su muerte".

Al concluir la audiencia, el médico fue remitido de inmediato a las autoridades federales. "Era un traficante disfrazado con una bata blanca", afirmó el fiscal adjunto Ian Yanniello.

Momentos difíciles

Miembros de la familia de Matthew Perry también se dirigieron al acusado. Su madre, Suzanne Morrison, acompañada del periodista Keith Morrison, padrastro del actor, enviaron conmovedoras declaraciones a la corte exigiendo justicia.

La familia argumentó que el médico "explotó la vulnerabilidad" del actor por dinero y lo calificó como "uno de los más culpables" entre los involucrados.

La fiscalía había recomendado una sentencia de 36 meses, citando mensajes de texto en los que Plasencia revelaba su intención de lucrar con el actor.

Para la familia de Matthew Perry, la sentencia de Plasencia es apenas un paso en un proceso doloroso. En un mensaje dirigido al médico, su padre, John Perry, y su madrastra, Debbie, escribieron:

"La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera no. Lo arruinó todo".

matthew perry -
matthew perry -

