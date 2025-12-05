Ricardo Arjona Dedica Canción a su Hija Adriana: Reacción

Ricardo Arjona dedicó uno de sus éxitos a su hija Adria Arjona. La joven asistió al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias junto a su novio Jason Momoa.
La noche del 4 de diciembre de 2025 quedará marcada en la memoria de muchos fans guatemaltecos de Ricardo Arjona. Durante una presentación de la residencia del cantautor en el Teatro Nacional se vivió un momento de intensa emoción cuando su hija Adria Arjona subió al escenario, en medio del tema "Mujer", y recibió un fuerte abrazo de su padre, ante la ovación de cientos de asistentes.
Con ella también estaba el actor Jason Momoa: la presencia de la pareja en la función generó gran expectación desde antes de que iniciara el concierto. Al aparecer entre el público, fueron captados por los asistentes, y sus fotos comenzaron a circular en redes sociales rápidamente.
@chikikukitiktok
JASON MOMOA EN GUATE 🇬🇹 Inesperada sorpresa en el concierto de Arjona en Guatemala, este 4 de diciembre, Adria Arjona hace su aparición en el escenario cuando El Seco finaliza el tema Mujer, y vaya sorpresa luego se le ve junto a Jason Momoa deleitando el concierto.♬ sonido original - Noe
Cuando Ricardo Arjona interpretó "Mujer", tema en cuya producción audiovisual aparece su hija, Adria subió al escenario —como parte de una sorpresa que conmovió a quienes estaban presentes— y regaló ese instante familiar.
@sul0725
Adria Arjona y Jason Momoa🤩 #ricardoarjona #guatemala #jasonmomoa #concierto #parati♬ sonido original - Noe
¿Quién es Adria Arjona? Su carrera, su identidad y su presencia en Hollywood
Adria Arjona Torres nació el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres.
Creció entre México, Puerto Rico, Estados Unidos —vivió en Ciudad de México, luego Miami y finalmente Nueva York—, donde estudió actuación en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute.
Su carrera comenzó a ganar visibilidad a mediados de la década de 2010, con participaciones en series como Person of Interest y True Detective. Posteriormente ganó papeles importantes en producciones como Emerald City, Good Omens, y fue parte del elenco de la serie Andor (2022-2025), de Disney+.
En cine, ha trabajado en varios títulos —entre ellos Sweet Girl (2021), donde conoció a Jason Momoa; también participó en películas como Hit Man (2023) y Blink Twice (2024).
En 2025, su perfil y trayectoria han escalado gracias a su visibilidad como una actriz latina que busca romper estereotipos. En una entrevista reciente, declaró que su objetivo ha sido demostrar que "una latina es mucho más que una apariencia física", optando por papeles menos convencionales y fieles a su convicción artística.
Adria ha compartido varias veces en público su orgullo por sus raíces múltiples —puertorriqueñas, guatemaltecas y mexicanas— y su deseo de llevar una identidad diversa al mundo del entretenimiento.
El romance con Jason Momoa: ¿Cómo empezó todo?
La relación entre Adria Arjona y Jason Momoa se confirmó públicamente en mayo de 2024, cuando el actor compartió en Instagram una serie de fotografías de su viaje a Japón, etiquetando a Adria y llamándola "mi amor".
Momoa y Arjona se conocieron durante el rodaje de Sweet Girl (2021), lo que habría iniciado su vínculo años atrás.
En febrero de 2025 hicieron su debut en la alfombra roja como pareja durante el evento SNL50: The Homecoming Concert, celebrado en el Radio City Music Hall de Nueva York; su aparición atrajo la atención de medios y fans, consolidando su relación en lo público.
A lo largo de 2025, han compartido momentos significativos en público y en redes sociales, lo que ha fortalecido su imagen como una pareja estable y querida por sus seguidores.
Mira también:
@emisorasunidas897
Las canciones y los artistas más escuchados en Spotify durante 2025. . . #Resumen2025 #Spotify #2025 #ArtistasMasEscuchados♬ sonido original - Emisoras Unidas