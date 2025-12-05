 Jason Momoa en el Mercado Central: Compras en Zona 1
Farándula

Así fue captado Jason Momoa realizando compras en el Mercado Central de la zona 1

El famoso actor se encuentra en el país y en redes se compartió un video que llamó la atención de sus fans.

Compartir:
Jason Momoa, Instagram
Jason Momoa / FOTO: Instagram

Jason Momoa sorprendió nuevamente a los guatemaltecos tras ser captado en el Mercado Central de la zona 1, uno de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico.  Un video difundido en redes sociales muestra al actor caminando con total naturalidad por los pasillos del mercado, observando artesanías, textiles y otros productos.

Su presencia no tardó en llamar la atención de comerciantes y visitantes, quienes destacaron su sencillez y su interés por la cultura local. El famoso actor se encuentra en el país acompañando a su pareja, Adria Arjona, hija del reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

@noemilaines_

#fyp #aquaman #jasonmomoa

♬ Día De Suerte - Alejandra Guzmán

Días antes, Momoa ya había causado furor al asistir a uno de los conciertos del artista, donde se le vio vivir el espectáculo con mucha emoción.  En varios videos captados por asistentes, el protagonista de Aquaman aparece aplaudiendo, celebrando y disfrutando cada momento del show, lo que dejó encantados a los fans de la familia Arjona.

La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona ha generado gran interés en los últimos meses.  Aunque ambos mantienen un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada, sus apariciones públicas dejan ver una conexión fuerte y natural.

Más de Jason Momoa y Adria Arjona

La pareja ha compartido viajes, proyectos y momentos familiares que evidencian la estabilidad de su relación. Esta visita a Guatemala refuerza además el vínculo cercano que Momoa ha creado con la familia de Adria.

Muchos usuarios celebraron que una estrella de Hollywood camine tranquilamente por uno de los mercados más tradicionales del país, mientras otros destacaron lo relajado y amable que se mostró con quienes se cruzaron en su camino.  También hubo quienes bromearon sobre la posibilidad de encontrarse a Jason Momoa mientras se compran recuerdos en pleno Centro Histórico.

Pareja de Andrea Radford confiesa si ella sabía del embarazo antes de ser coronada Miss Guatemala

¡Llegó el momento de la verdad! Gibrán Farach contó cómo vivieron realmente ese inesperado capítulo de su historia.

Con cada aparición, queda claro que Guatemala se ha convertido en un destino especial para Jason Momoa y Adria Arjona.  Y mientras continúan circulando videos y reacciones en redes, la visita del actor sigue generando entusiasmo y orgullo entre los guatemaltecos.

En Portada

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguatt
Nacionales

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguat

03:48 PM, Dic 05
Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte t
Deportes

Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte

02:35 PM, Dic 05
La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábadot
Deportes

La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábado

04:11 PM, Dic 05
Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos nominadost
Farándula

Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos nominados

05:18 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridadPNC#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos