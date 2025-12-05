Jason Momoa en el Mercado Central: Compras en Zona 1

Jason Momoa sorprendió nuevamente a los guatemaltecos tras ser captado en el Mercado Central de la zona 1, uno de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico. Un video difundido en redes sociales muestra al actor caminando con total naturalidad por los pasillos del mercado, observando artesanías, textiles y otros productos.
Su presencia no tardó en llamar la atención de comerciantes y visitantes, quienes destacaron su sencillez y su interés por la cultura local. El famoso actor se encuentra en el país acompañando a su pareja, Adria Arjona, hija del reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.
Días antes, Momoa ya había causado furor al asistir a uno de los conciertos del artista, donde se le vio vivir el espectáculo con mucha emoción. En varios videos captados por asistentes, el protagonista de Aquaman aparece aplaudiendo, celebrando y disfrutando cada momento del show, lo que dejó encantados a los fans de la familia Arjona.
La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona ha generado gran interés en los últimos meses. Aunque ambos mantienen un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada, sus apariciones públicas dejan ver una conexión fuerte y natural.
Más de Jason Momoa y Adria Arjona
La pareja ha compartido viajes, proyectos y momentos familiares que evidencian la estabilidad de su relación. Esta visita a Guatemala refuerza además el vínculo cercano que Momoa ha creado con la familia de Adria.
Muchos usuarios celebraron que una estrella de Hollywood camine tranquilamente por uno de los mercados más tradicionales del país, mientras otros destacaron lo relajado y amable que se mostró con quienes se cruzaron en su camino. También hubo quienes bromearon sobre la posibilidad de encontrarse a Jason Momoa mientras se compran recuerdos en pleno Centro Histórico.
Con cada aparición, queda claro que Guatemala se ha convertido en un destino especial para Jason Momoa y Adria Arjona. Y mientras continúan circulando videos y reacciones en redes, la visita del actor sigue generando entusiasmo y orgullo entre los guatemaltecos.