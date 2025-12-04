 ¿Andrea Radford sabía de embarazo antes de Miss Guatemala?
Farándula

Pareja de Andrea Radford confiesa si ella sabía del embarazo antes de ser coronada Miss Guatemala

¡Llegó el momento de la verdad! Gibrán Farach contó cómo vivieron realmente ese inesperado capítulo de su historia.

Andrea Radford, Andrea Radford
Andrea Radford / FOTO: Andrea Radford

La noticia del embarazo de Andrea Radford, ex Miss Guatemala, tomó por sorpresa al país y desató múltiples especulaciones en redes sociales.  Ahora su pareja, Gibrán Farach, conocido como El Marrown, decide contar la verdad y aclarar si la reina de belleza tenía conocimiento de su estado antes de ser coronada.

La pareja atravesaba días decisivos. Andrea dudaba entre participar en el certamen o unirse a un viaje que ya tenían planeado. Finalmente decidió competir en Miss Guatemala, mientras Gibrán se fue solo a conocer glaciares en Argentina.

@el_marrown

El StoryTime que muchos estaban esperando 👀

♬ original sound - El Marrown

Durante ese viaje incluso planeaba entregarle un anillo de compromiso. El 24 de junio, mientras él "batallaba con un guante" en pleno frío, ella avanzaba firme rumbo al título nacional. Gibrán regresó a Guatemala justo para la final del 7 de julio, donde presenció el histórico momento en el que Andrea Radford fue coronada Miss Guatemala.

Sin embargo, detrás del brillo del escenario, ella ya comenzaba a sentirse mal desde semanas antes. Según relató él, no era la única. Varias participantes tenían náuseas, por lo que todos lo atribuyeron a algo que habían comido.

Más del embarazo de Andrea Radford

La posibilidad de un embarazo ni siquiera pasaba por su mente debido a que Andrea tenía diagnóstico de ovario poliquístico y seguía un tratamiento.  Las posibilidades eran prácticamente nulas. Por eso, cuando fueron a hacerse exámenes, hicieron de todo menos una prueba de embarazo.

Todo cambió a finales de julio, alrededor del día 25, cuando decidieron hacer la prueba y esta dio positivo.  El momento fue tan especial que Gibrán afirma que allí supo que ella era la mujer con quien quería pasar el resto de su vida.

Al acudir al médico, descubrieron que Andrea tenía dos meses y medio de embarazo, lo que significa que ya estaba en estado desde mayo, mucho antes de la coronación y sin que ella lo sospechara. El Marrown desmintió todas las teorías, incluyendo la idea de que usó un pareo para esconder su vientre.

