 Fallece Eduardo Manzano, ícono de 'Una Familia de Diez'
Farándula

Muere Eduardo Manzano, actor de "Una familia de Diez" y "Los Polivoces"

Eduardo Manzano, hijo del famoso actor, brindó la lamentable noticia con un conmovedor mensaje.

Eduardo Manzano
Eduardo Manzano

La comedia mexicana pierde a uno de sus grandes íconos. Eduardo Manzano, conocido como "El Polivoz" —por su brillantes años en el dúo Los Polivoces y por su papel de Don Arnoldo en Una familia de diez— falleció a los 87 años, informó su hijo en redes sociales.

Su partida marca el fin de una era en el humor hispano.

Un adiós al maestro del humor

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo, Eduardo Manzano Jr., a través de su cuenta oficial, quien compartió un conmovedor mensaje de despedida: "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por quienes lo conocieron, ha partido de este mundo".

Con ello, quedó claro que su partida se sintió no solo entre familiares, sino en toda una industria y legiones de seguidores que crecieron riendo con sus sketches y personajes emblemáticos.

De "Los Polivoces" a "Una familia de diez"

Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, Manzano cultivó una larga trayectoria en la comedia.

A inicios de su carrera formó con Enrique Cuenca el legendario dúo "Los Polivoces", que marcó un hito en la televisión mexicana de las décadas de los 60 y 70. Entre sus personajes más recordados estuvieron "Gordolfo Gelatino", "Wash and Wear", "Don Teofilito" y el comandante "Agallón Mafafas" —caricaturas que reflejaban con sátira los avatares de la sociedad mexicana.

Décadas después, supo reinventarse y conectar con nuevas generaciones: desde 2007 interpretó a Don Arnoldo López en "Una familia de diez", un papel que lo acercó a nuevas audiencias y le dio vigencia en el siglo XXI.

Además de su trabajo en televisión, su trayectoria incluyó cine, doblaje y presentaciones dentro del circuito humorístico nacional, lo que lo consolidó como un referente del humor mexicano. 

Más allá del talento, quienes lo conocieron destacan su calidad humana: creativo, ingenioso, versátil. Tal como lo expresó su hijo: "Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".

El impacto de Manzano se mide en generaciones que crecieron viéndolo hacer reír, en familias mexicanas que compartieron su comedia, en imitadores que hoy lo recuerdan como inspiración. Su humor, basado en la sátira social y la comedia blanca, sigue vigente.

