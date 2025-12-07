Jason Momoa y Adria Arjona: Romance en el Aeropuerto

Jason Momoa y Adria Arjona volvieron a convertirse en tema de conversación luego de que en redes circulara un pequeño clip grabado en el Aeropuerto. En el video, la pareja aparece compartiendo un instante romántico y muy cercano, hecho que rápidamente despertó la emoción de los usuarios.
La presencia del actor en Guatemala no ha pasado desapercibida. Desde hace varios días, Momoa ha acompañado a Adria en distintos recorridos por el país mientras ella visita la tierra de sus raíces.
Ambos asistieron a dos fechas de la residencia de Ricardo Arjona, padre de Adria, donde se les vio disfrutar entre emociones, aplausos y sonrisas. Su presencia en el espectáculo generó aún más expectación sobre su relación, que poco a poco se deja ver de manera más natural ante el público.
Además del icónico concierto, Momoa y Adria han aprovechado su estadía para conocer diferentes rincones de Guatemala. Días atrás fueron captados realizando compras en el Mercado Central de la zona 1, donde exploraron artesanías y productos locales.
Más de la visita de Jason Momoa
La visita sorprendió a los comerciantes y compradores, quienes los reconocieron de inmediato y compartieron imágenes del momento. También recorrieron Zona 4, uno de los sectores más modernos y vibrantes de la Ciudad de Guatemala, donde se les observó muy relajados, caminando entre cafés y espacios culturales.
Durante el fin de semana, la pareja decidió viajar a Petén para conocer Tikal, una de las joyas más importantes del país. Ahí, nuevamente fueron grabados mientras llegaban en la palangana de un pick-up, gesto que muchos guatemaltecos calificaron como espontáneo, aventurero y muy propio del estilo de vida desenfadado de Momoa.
Como pareja, Jason Momoa y Adria Arjona han despertado el interés del público internacional. Su relación, que nació lejos de los reflectores, se ha fortalecido con el paso de los meses. Ambos comparten un estilo de vida relajado, aventurero y muy familiar.