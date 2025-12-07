 Jason Momoa y Adria Arjona: Romance en el Aeropuerto
Farándula

Jason Momoa y Adria Arjona son captados en pleno romance en el aeropuerto

Un breve clip encendió las redes al mostrar a la famosa pareja en una escena llena de cariño.

Jason Momoa Adria Arjona, Instagram
Jason Momoa Adria Arjona / FOTO: Instagram

Jason Momoa y Adria Arjona volvieron a convertirse en tema de conversación luego de que en redes circulara un pequeño clip grabado en el Aeropuerto. En el video, la pareja aparece compartiendo un instante romántico y muy cercano, hecho que rápidamente despertó la emoción de los usuarios.

La presencia del actor en Guatemala no ha pasado desapercibida. Desde hace varios días, Momoa ha acompañado a Adria en distintos recorridos por el país mientras ella visita la tierra de sus raíces.

@adriaarjonabr

Eles são tão fofos! Adria Arjona e Jason Momoa foram vistos recentemente no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, Illinois. #adriaarjona #jasonmoma #fyp

♬ My Love Mine All Mine - Mitski

Ambos asistieron a dos fechas de la residencia de Ricardo Arjona, padre de Adria, donde se les vio disfrutar entre emociones, aplausos y sonrisas.  Su presencia en el espectáculo generó aún más expectación sobre su relación, que poco a poco se deja ver de manera más natural ante el público.

Además del icónico concierto, Momoa y Adria han aprovechado su estadía para conocer diferentes rincones de Guatemala. Días atrás fueron captados realizando compras en el Mercado Central de la zona 1, donde exploraron artesanías y productos locales.

Más de la visita de Jason Momoa

La visita sorprendió a los comerciantes y compradores, quienes los reconocieron de inmediato y compartieron imágenes del momento.  También recorrieron Zona 4, uno de los sectores más modernos y vibrantes de la Ciudad de Guatemala, donde se les observó muy relajados, caminando entre cafés y espacios culturales.

Durante el fin de semana, la pareja decidió viajar a Petén para conocer Tikal, una de las joyas más importantes del país.  Ahí, nuevamente fueron grabados mientras llegaban en la palangana de un pick-up, gesto que muchos guatemaltecos calificaron como espontáneo, aventurero y muy propio del estilo de vida desenfadado de Momoa.

Jason Momoa es captado llegando en la palangana de un pick-up a Tikal

El video que sorprendió a los guatemaltecos también muestra la presencia de Adria Arjona durante el recorrido.

Como pareja, Jason Momoa y Adria Arjona han despertado el interés del público internacional.  Su relación, que nació lejos de los reflectores, se ha fortalecido con el paso de los meses. Ambos comparten un estilo de vida relajado, aventurero y muy familiar.

