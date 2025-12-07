 ¿Por qué Guatemala celebra el Día del Locutor?
Farándula

¿Por qué cada 7 de diciembre Guatemala celebra el Día del Locutor Nacional?

Guatemala celebra este 7 de diciembre el Día del Locutor Nacional, una fecha dedicada a honrar a las voces que informan.

Compartir:
Día del Locutor, Día del Locutor
Día del Locutor / FOTO: Día del Locutor

Cada 7 de diciembre se celebra el Día del Locutor Nacional, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, con su voz, informan, entretienen y acompañan.  Este día quedó oficialmente instituido en 1978 mediante un decreto que buscaba resaltar la importancia de los profesionales de la radiodifusión y su aporte a la sociedad.

La elección de la fecha del 7 de diciembre tiene un trasfondo histórico muy importante e interesante.  La fecha coincide con la conmemoración de la muerte de Marco Tulio Cicerón, un reconocido orador romano cuya habilidad para comunicar ideas marcó profundamente a la humanidad.

Tomando esta referencia simbólica, Guatemala decidió dedicar este día a los locutores, quienes cumplen una función similar: transmitir mensajes con claridad, emoción y responsabilidad. Desde entonces, la celebración se ha convertido en un homenaje anual para todos los profesionales que trabajan frente a un micrófono, ya sea en radio, televisión o medios digitales.

La jornada suele incluir reconocimientos, actividades conmemorativas y espacios de reflexión sobre la importancia del uso correcto y ético de la voz. La radio ha sido históricamente uno de los medios más influyentes e importantes de todo el país.

Más del Día del Locutor

En comunidades rurales y urbanas, la voz del locutor ha servido como compañía, guía y fuente de información confiable. Su función va mucho más allá del entretenimiento: también difunden cultura, promueven valores y fortalecen el sentido de identidad nacional.

El Día del Locutor no solo celebra el talento vocal, sino la responsabilidad social que conlleva comunicar. Detrás de cada voz hay preparación, ética profesional y un profundo compromiso para informar con veracidad, acompañar a los oyentes y aportar a la construcción de una sociedad mejor.

Jason Momoa es captado llegando en la palangana de un pick-up a Tikal

El video que sorprendió a los guatemaltecos también muestra la presencia de Adria Arjona durante el recorrido.

Cada 7 de diciembre, Guatemala rinde homenaje a esas voces que han marcado generaciones, que han llevado mensajes a los rincones más lejanos y que continúan siendo un puente entre la información y la gente.

En Portada

Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masaguat
Nacionales

Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masagua

07:19 AM, Dic 07
Alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, muere tras ataque armado durante desfile navideñot
Nacionales

Alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, muere tras ataque armado durante desfile navideño

09:32 PM, Dic 06
Ente electoral de Honduras prorroga el plazo para pedir la nulidad y el recuento de votost
Internacionales

Ente electoral de Honduras prorroga el plazo para pedir la nulidad y el recuento de votos

08:01 AM, Dic 07
Sergio Ramos confirma su salida de Monterreyt
Deportes

Sergio Ramos confirma su salida de Monterrey

07:13 AM, Dic 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos