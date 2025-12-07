¿Por qué Guatemala celebra el Día del Locutor?

Cada 7 de diciembre se celebra el Día del Locutor Nacional, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, con su voz, informan, entretienen y acompañan. Este día quedó oficialmente instituido en 1978 mediante un decreto que buscaba resaltar la importancia de los profesionales de la radiodifusión y su aporte a la sociedad.
La elección de la fecha del 7 de diciembre tiene un trasfondo histórico muy importante e interesante. La fecha coincide con la conmemoración de la muerte de Marco Tulio Cicerón, un reconocido orador romano cuya habilidad para comunicar ideas marcó profundamente a la humanidad.
Tomando esta referencia simbólica, Guatemala decidió dedicar este día a los locutores, quienes cumplen una función similar: transmitir mensajes con claridad, emoción y responsabilidad. Desde entonces, la celebración se ha convertido en un homenaje anual para todos los profesionales que trabajan frente a un micrófono, ya sea en radio, televisión o medios digitales.
La jornada suele incluir reconocimientos, actividades conmemorativas y espacios de reflexión sobre la importancia del uso correcto y ético de la voz. La radio ha sido históricamente uno de los medios más influyentes e importantes de todo el país.
Más del Día del Locutor
En comunidades rurales y urbanas, la voz del locutor ha servido como compañía, guía y fuente de información confiable. Su función va mucho más allá del entretenimiento: también difunden cultura, promueven valores y fortalecen el sentido de identidad nacional.
El Día del Locutor no solo celebra el talento vocal, sino la responsabilidad social que conlleva comunicar. Detrás de cada voz hay preparación, ética profesional y un profundo compromiso para informar con veracidad, acompañar a los oyentes y aportar a la construcción de una sociedad mejor.
Cada 7 de diciembre, Guatemala rinde homenaje a esas voces que han marcado generaciones, que han llevado mensajes a los rincones más lejanos y que continúan siendo un puente entre la información y la gente.