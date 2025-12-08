Actor de Rich Santos reacciona nuevo episodio de 'It: Derry'

Actor de Rich Santos reacciona al devastador episodio 7 de It: Welcome to Derry. Los comentarios e imágenes en redes sociales no han dejado de circular.
Arian S. Cartaya compartió en redes sociales un video emotivo, y otro bailando, horas después del capítulo que marcó la muerte heroica de su personaje.
Su publicación encendió aún más la conversación sobre uno de los episodios más impactantes de la serie.
Tras el estreno del explosivo episodio 7 de It: Welcome to Derry, el actor Arian S. Cartaya, quien interpreta a Rich Santos, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales usando el audio "cuando me enamoro...", acompañado de montajes con escenas de su personaje.
Poco después subió otro clip bailando, desatando miles de comentarios que iban desde la risa hasta el duelo colectivo por uno de los momentos más dolorosos de la temporada.
Los fans interpretaron su reacción como una despedida humorística y conmovedora a la vez, una forma ligera de procesar lo que muchos califican como la muerte más emotiva hasta ahora en la serie.
Pero ¿qué ocurrió exactamente en el episodio 7? ¿Por qué murió Rich Santos y por qué su sacrificio se volvió viral?
Un capítulo devastador: origen, tragedia y el poder de Pennywise
El episodio 7 se convirtió rápidamente en tendencia gracias a su combinación de revelaciones, terror sobrenatural y tragedias humanas. La historia entrelaza tres líneas narrativas: el pasado de Pennywise, la historia familiar de Ingrid y el desenlace de la masacre de The Black Spot, uno de los eventos más oscuros dentro del universo de It.
El capítulo inicia con un flashback que responde una de las preguntas más inquietantes de la temporada: ¿Pennywise tuvo una familia?
Las escenas muestran al padre de Ingrid como un payaso reconocido, rodeado de un ambiente circense donde su esposa, la payasa Periwinkle, ya había fallecido. Ingrid presencia cómo su padre se prepara para un show, hasta que un niño misterioso pide ayuda para su madre, un niño que pronto se revela: no es humano sino una ilusión del Pennywise original.
El descubrimiento de un pañuelo ensangrentado confirma la muerte del padre de Ingrid y el inicio de una manipulación que marcaría su destino.
La masacre de The Black Spot: caos, fuego y muerte
La serie retoma uno de los hechos más conocidos de la mitología de "It: la masacre de The Black Spot", un club donde la comunidad afroamericana encontraba refugio.
Militares y agentes armados irrumpen en el lugar buscando al padre de Ronnie, quien había escapado de prisión. A pesar de los intentos de Dick Halloran por evitar la tragedia, el bar termina envuelto en llamas.
Dentro del caos, Pennywise aprovecha para alimentarse, devorando a varias víctimas atrapadas en el fuego.
Dick Halloran, usando sus capacidades psíquicas, guía a los niños hacia una salida con la ayuda de una misteriosa mujer nativoamericana, mientras las llamas consumen el edificio.
Es aquí donde llega uno de los momentos más dramáticos de la temporada y el destino final de Rich Santos.
Mientras Will y Ronnie logran escapar del incendio, Richie y Maggie quedan atrapados entre el humo y la destrucción. Es entonces cuando Richie toma una decisión que marca para siempre a los espectadores: Se sacrifica para salvar a Maggie.
En sus últimos segundos le confiesa que la ama. La joven escapa gracias a él, pero Richie queda consumido por las llamas. Su acto heroico repercute en todos los personajes, especialmente en Lily, quien cae en un profundo estado de depresión al recibir la noticia.
El clip que el actor compartió "cuando me enamoro..." fue interpretado por sus seguidores como un guiño a su amor por Maggie y una despedida al personaje.
