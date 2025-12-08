Dayana Lemus Resalta las Bellezas de Izabal en Miss Cosmo 2025

La representante de Guatemala en Miss Cosmo 2025, Dayana Lemus, volvió a cautivar en redes sociales tras compartir un video dedicado a las maravillas naturales de Izabal, una de las joyas caribeñas del país.
Su publicación, que ya acumula miles de reacciones, muestra parte de su proyecto cultural y turístico con el que busca conquistar a los jueces internacionales.
Dayana Lemus presume Izabal en su video de presentación
En su cuenta oficial de Instagram, Dayana publicó un video donde aparece recorriendo paisajes emblemáticos de Izabal, como sus playas, ríos y zonas selváticas. El clip forma parte de su contenido oficial para el certamen, donde cada candidata presenta su identidad, raíces y compromiso con su país.
El video fue producido por OG Entertainment, quienes también dejaron un comentario destacando el trabajo de la guatemalteca.
"Dayana representa a Guatemala con gracia, energía y orgullo cultural. Conoce más de cerca su camino en su Video de Presentación", se lee en la publicación.
¿Quién es Dayana Lemus?
Dayana María Bautista Lemus es una modelo guatemalteca originaria de la región oriental del país. Se ha destacado por su presencia escénica, su activismo cultural y su labor promoviendo el turismo nacional.
Es estudiante universitaria, modelo profesional y voluntaria en proyectos de impacto social. Su carisma y seguridad la han convertido en una de las delegadas latinas más comentadas del certamen.
Miss Cosmo es uno de los concursos de belleza emergentes con mayor crecimiento en Asia, y este año reúne a más de 70 candidatas de todo el mundo. Dayana busca seguir la tradición de Guatemala, que ha logrado destacadas participaciones en certámenes internacionales.
Su video mostrando Izabal —uno de los departamentos turísticos más emblemáticos por su mezcla de cultura garífuna, playas, lagos y reservas naturales— ha sido elogiado por seguidores de otros países, quienes resaltan la belleza paisajística del país.
Miss Cosmo 2025 será la segunda edición del certamen Miss Cosmo que se llevará a cabo en el Parque Creativo en la ciudad de Ho Chi Minh , Vietnam, el 20 de diciembre de 2025.
