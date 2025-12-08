Drake Bell envía mensaje a Guatemala antes de su concierto

Drake Bell envía un mensaje especial a sus seguidores guatemaltecos a pocos días de su concierto en el Teatro Lux.
A tan solo unos días de su primer concierto en Guatemala, el actor y cantante estadounidense Drake Bell encendió la emoción de sus seguidores con un mensaje directo en sus redes sociales:
"¡Guatemala! No puedo esperar para verlos, últimos boletos y últimos Meet & Greet disponibles. ¡No te lo pierdas!".
El anuncio llega mientras cientos de fans ya se preparan para recibir al artista en uno de los recitales más esperados del año.
Concierto de Drake Bell en Guatemala
Drake Bell, famoso mundialmente por su papel como Drake Parker en la serie juvenil "Drake & Josh", confirmó que se presentará en Guatemala el jueves 11 de diciembre de 2025, en el Teatro Lux.
Será la primera vez que el artista se suba a un escenario guatemalteco, marcando un acontecimiento importante para miles de seguidores que crecieron viendo su trabajo en Nickelodeon.
Los boletos comenzaron a venderse el 27 de octubre de 2025 a través de Fanaticks.Live, y según el propio Bell, ya quedan muy pocas entradas disponibles.
Un concierto lleno de nostalgia y rock retro
El show forma parte de su Latam Tour, una gira que lo ha llevado por distintos países de Latinoamérica, donde ha encontrado un público fiel y afectuoso.
En Guatemala, el repertorio incluirá: canciones de sus discos Telegraph, It’s Only Time, Ready Steady Go! y The Lost Album. Covers de rock clásico que han marcado su carrera y nuevas versiones acústicas que suele dedicar a sus fans latinos.
La combinación de nostalgia, pop-rock retro y cercanía con el público ha convertido sus conciertos en experiencias íntimas y memorables.
¿Quién es Drake Bell?
Jared Drake Bell, nacido en California en 1986, es actor, cantante, compositor y productor. Saltó a la fama mundial gracias a la serie Drake & Josh, donde interpretó al carismático hermano músico junto a Josh Peck.
Además de su carrera actoral, Bell ha desarrollado una trayectoria musical sólida:
· Debutó con el álbum **Telegraph** (2005)
· Alcanzó popularidad con **It’s Only Time** (2006)
· Experimentó con sonidos rockabilly y retro en **Ready Steady Go!** (2014)
· Más recientemente, ha lanzado sencillos y EPs que han tenido gran recepción en México y Latinoamérica
Su estilo musical está fuertemente influenciado por The Beatles, Elvis Presley y el rock clásico estadounidense.
El arribo de Drake Bell a Guatemala representa mucho más que un concierto: es la visita de un ícono de la cultura pop de los 2000, cuya evolución musical y personal lo han llevado a reconectar con el público latino.
