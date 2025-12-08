Jason Momoa luce un accesorio guatemalteco con orgullo

La presencia de Jason Momoa en Guatemala desató euforia entre decenas de guatemaltecos, de los fans del cine y la música latinoamericana.
El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a "Aquaman", viajó al país acompañado de su pareja, la actriz Adria Arjona, para disfrutar de la residencia musical de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
La pareja fue vista entre el público durante las presentaciones del 4 y 5 de diciembre, donde compartieron una velada íntima y emotiva.
Pero la visita de los famosos no solo se quedó en los conciertos del cantautor guatemalteco. Jason Momoa y Adria aprovecharon su estancia para recorrer distintos puntos del país chapín.
Fueron captados en la zona 4, en restaurantes, y también en el Mercado Central, donde el actor se mostró fascinado por las prendas típicas y artesanías guatemaltecas, generando una ola de reacciones en redes sociales.
Y precisamente fue en el concierto del 5 de diciembre donde Jason Momoa mostró uno de los accesorios que compró y lo portó con orgullo. Los asistentes al concierto pudieron observarlo, pese a que usaba gafas de sol, gorro, que portaba un collar guatemalteco.
Su paso por el país
Jason Momoa y Adria Arjona quisieron aprovechar al máximo su estadía en Guatemala. El viaje también incluyó una parada especial en el Parque Nacional Tikal, en Petén, donde la pareja exploró el sitio arqueológico y compartió momentos que rápidamente se volvieron tendencia en TikTok y otras plataformas digitales.
Su presencia en uno de los patrimonios culturales más importantes del país puso nuevamente a Guatemala en el mapa internacional, esta vez desde la mirada de Hollywood.
A través de su perfil en Instagram, el actor estadounidense compartió un emotivo mensaje donde expresó sus impresiones tras la experiencia en Guatemala.
" Qué honor presenciar estos momentos especiales en Guatemala. Me encanta este lugar, esta gente y esta familia. Te amo, mi amor. Y gracias, Ricardo, que concierto más especial que dicha mía. @adriaarjona @ricardoarjonaaloha j", expresó.