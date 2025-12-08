Jason Momoa y Adria Arjona en Antigua Guatemala

Jason Momoa y Adria Arjona continúan disfrutando de Guatemala y esta vez fueron vistos paseando por las calles empedradas de la Antigua. En el lugar varios admiradores aprovecharon para saludarlos y documentar el inolvidable momento.
Jason Momoa y Adria Arjona siguen causando sensación en Guatemala. Tras varios días recorriendo destinos icónicos como Tikal y distintos puntos de la zona 1 capitalina, la famosa pareja volvió a llamar la atención al ser captada en la Antigua Guatemala.
Las imágenes, compartidas por decenas de usuarios en redes sociales, muestran a los actores caminando relajados, disfrutando de la arquitectura colonial y del ambiente cálido que caracteriza al lugar. En los clips que circulan, Jason Momoa aparece sonriente, saludando a quienes se acercan y mostrando una actitud cercana y amigable.
Adria Arjona, por su parte, luce encantada recorriendo uno de los destinos más emblemáticos del país. La presencia de ambos en la ciudad colonial rápidamente se volvió tendencia, pues no todos los días dos estrellas de Hollywood pasean por uno de los rincones más visitados de Guatemala.
Más de la visita de Jason Momoa
Uno de los momentos más comentados fue el de un usuario que presumió en sus redes sociales que Momoa le firmó uno de sus libros. El gesto generó gran admiración, ya que demuestra la humildad del actor y su disposición para compartir con los fans que se encuentran con él de manera espontánea.
Días atrás, la pareja fue vista explorando Tikal, donde se mostraron impresionados por la majestuosidad del sitio arqueológico. También visitaron el Mercado Central y distintos espacios culturales en la zona 1, lugares donde nuevamente se dejaron fotografiar y saludaron a varios guatemaltecos que los reconocieron al instante.
La estadía del protagonista de "Aquaman" no ha pasado desapercibida. A través de una publicación en redes sociales, Momoa expresó lo feliz que se siente de estar en tierras guatemaltecas, destacando la belleza del país y la calidez de su gente.