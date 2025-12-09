 Fans de Fátima Bosch piden renuncia de conductor de Telemundo
Farándula

Fans de Fátima Bosch exigen renuncia de conductor de Telemundo y así reacciona el comunicador

Crece el escándalo: fans de Fátima Bosch quieren fuera a Carlos Adyan de Telemundo tras la entrevista que desató la tormenta.

Fátima Bosch, Redes sociales
Fátima Bosch / FOTO: Redes sociales

Una ola de críticas se ha desatado en redes sociales contra Carlos Adyan, conductor de Telemundo, tras la entrevista fallida con Fátima Bosch, Miss Universe 2025.

Usuarios de México y Latinoamérica piden su despido inmediato y exigen que sea removido de la conducción del programa y de la "bienvenida" oficial en Tabasco, argumentando que las preguntas que le hizo a la reina de belleza fueron —según sus palabras— "injustas, humillantes y entorpecedoras".

La polémica estalló cuando Bosch decidió abandonar en vivo el set del programa Pica y se Extiende, tras cuestionamientos sobre su coronación, las denuncias que pesan sobre la organización del certamen y la situación de visas de otras participantes. La modelo expresó su incomodidad con las preguntas y abandonó el recinto, pidiendo su traslado en un vehículo privado.

En respuesta a la presión pública, Carlos Adyan reapareció junto a su compañera de conducción, Lourdes Stephen, para dar su versión de los hechos. En el programa "En Casa con Telemundo" sostuvo que su labor como periodista —y la de su equipo— consiste en "hacer las preguntas que preocupan a la audiencia", sin importar lo incómodas que sean, y aseguró que la entrevista se realizó con transparencia, con preguntas de rigor sobre denuncias y demandas vinculadas con el certamen.

Adyan explicó que, incluso antes de iniciar la entrevista, se le advirtió a Bosch que habría preguntas duras, y que ella aceptó participar. A su juicio, el abandono de la modelo en plena transmisión fue una "decisión personal", y afirmó que Telemundo respetará el derecho de todos a cuestionar cuando haya controversias públicas.

Mientras tanto, el descontento en redes no cesa. Muchos fans de Fátima Bosch han responsabilizado al conductor por "provocar" la situación, acusándolo de sensacionalista y de no respetar el contexto de vulnerabilidad en que se encuentra la reina. Expresan que su papel no fue "informar", sino "hostigar".

Sin embargo, el hecho ha generado debate en redes sociales, pues hay varios comunicadores y seguidores que le brindan la razón a Carlos Adyan. Uno de ellos es el influencer Jens Castro quien desde el inicio del certamen de belleza ha brindado su opinión.

Por ahora, la exigencia de despido hacia Fátima Bosch sigue latente, mientras Carlos Adyan defiende su postura y afirma que "el público merece respuestas".

En sus redes sociales, la nueva Miss Universe 2025 no ha comentado al respecto.

