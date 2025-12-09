Massiel Carrillo comparte fotos exclusivas de su boda

La reconocida guatemalteca Massiel Carrillo sorprendió este martes a sus miles de seguidores al publicar imágenes inéditas de su boda. Todo se trató de un hermoso gesto con el que celebró 19 años de matrimonio junto a su pareja.
Las fotografías rápidamente generaron reacciones en redes sociales, pues muestran a la expresentadora del clima en uno de los momentos más memorables de su vida: radiante, feliz y llena de ilusión mientras iniciaba una nueva etapa familiar. El post, que ya acumula cientos de comentarios y muestras de cariño, fue acompañado por un emotivo mensaje en el que la también cantante abrió su corazón.
Massiel recordó lo que ha significado este camino de casi dos décadas junto al hombre con quien formó una familia. En las imágenes, Carrillo aparece luciendo su vestido de novia, caminando hacia el altar y compartiendo miradas cómplices con su esposo, detalles que muchos de sus seguidores desconocían hasta hoy.
En su mensaje, la artista escribió: "Hoy cumplimos 19 años de casados, y al ver nuestras fotos de boda solo puedo sonreír". Además, agregó: "Éramos dos soñadores diciendo ‘sí’ sin saber todo lo que la vida nos tenía preparado".
Más de la publicación de Massiel Carrillo
Asimismo, enfatizó: "Gracias por confiar en mí siempre, por impulsarme a crecer, por creer en mis ideas y sostenerme cuando lo necesito. Admiro lo trabajador que eres, tu sabiduría, tu inteligencia y el corazón tan tierno que tienes conmigo y con los demás". Estas palabras, que reflejan admiración y profundo amor, conmovieron a sus seguidores, quienes destacaron la estabilidad y el cariño que la pareja ha mantenido.
Massiel también subrayó lo más valioso que han construido juntos: su hija, a quien describe como "el reflejo más bonito de nuestro amor". Su publicación se ha convertido en una inspiración para quienes creen en el amor duradero.
Actualmente la guatemalteca super los más de 500 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.