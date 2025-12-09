 Los países que más vieron videos prohibidos en 2025
Estos fueron los países que más vieron videos prohibidos en el año

Pornhub reveló su informe anual y sorprendió al mostrar cuáles fueron los países que más consumieron videos prohibidos.

La plataforma Pornhub publicó su esperado resumen anual, un informe que revela cuáles fueron los países que más consumieron videos prohibidos durante el año.  El ranking generó sorpresa en algunas regiones y confirmó tendencias en otras, mostrando cómo se comporta la audiencia global en uno de los sitios más visitados.

El nuevo informe de Pornhub volvió a sacudir al internet. Cada año la plataforma presenta estadísticas detalladas sobre las preferencias, tiempos de consumo y países con mayor actividad. En esta edición se confirmó que Estados Unidos mantuvo su liderazgo absoluto como la nación que más vio videos prohibidos.

Con millones de visitas diarias, su presencia en la cima del listado no sorprende, pero sí abre la conversación sobre hábitos digitales y entretenimiento adulto en ese país. En el segundo lugar aparece México, que nuevamente demostró ser uno de los mercados más activos.

La audiencia mexicana destaca no solo por la cantidad de reproducciones, sino también por su constancia a lo largo del año.  Filipinas se queda con el tercer puesto, posicionándose como uno de los países asiáticos más presentes en este tipo de consumo online.

 Más países que vieron videos prohibidos

Brasil también figuró entre los primeros lugares, seguido por Alemania y Francia, dos países europeos con tráfico elevado.  Italia, Reino Unido y España completan un bloque europeo que mantiene una participación significativa en el sitio. Canadá, por su parte, cerró el top diez con una presencia estable y creciente.

En Asia, Japón reafirmó su peso dentro de la industria digital y se ubicó dentro del ranking general.  Polonia, Argentina, Colombia y Ucrania también se sumaron a la lista de los países con mayor actividad, demostrando que el tráfico se distribuye ampliamente por diferentes regiones del mundo.

Australia aparece como el principal representante de Oceanía, mientras que Egipto destaca dentro de Medio Oriente por su alto volumen de visitas.  Perú y Chile completan el listado, confirmando que Latinoamérica se mantiene como una de las zonas más activas en el consumo de contenido para adultos.

