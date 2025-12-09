 Fallece Jorge Martínez, ícono de Ilegales
Farándula

Muere Jorge Martínez, el alma rebelde de Ilegales

A los 70 años fallece Jorge Martínez, referencia absoluta del rock español y líder de Ilegales.

Jorge Martínez, Redes sociales
Jorge Martínez / FOTO: Redes sociales

El mundo del rock español está de luto tras confirmarse este martes la muerte de Jorge Martínez, fundador, vocalista, guitarrista y alma de Ilegales.

El músico, cuya presencia intensa e irreverente marcó décadas de punk y rock, falleció a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, tras semanas ingresado a causa de un agresivo cáncer.

Una increíble carrera

Nacido en 1955 en Avilés, Martínez emergió en los albores de los años 80: su banda Ilegales ―con él al frente― se convirtió en una de las fórmulas más potentes y radicales del rock en español.

Su voz, su guitarra y sus letras, cargadas de crudeza, desencanto, astucia y una honestidad visceral, resonaron en plena transición española.

Desde su primer disco, editado en 1982 —con portada de Ouka Leele— Ilegales puso sobre la mesa algo muy diferente: música afilada, agresiva en lo sonoro y poética en lo lírico, capaz de incomodar, sacudir y retratar una España que salía de sus cenizas.

Discográficamente, los años 80 fueron su época dorada, con álbumes como Agotados de esperar el fin (1984), Todos están muertos (1986) o Chicos pálidos para la máquina (1988), que definieron un sonido, un imaginario y una actitud tan particular como irrepetible.

En la década de 1990 y los 2000, aunque las luces mediáticas se hubieran desplazado, Martínez no dejó de buscar, de persistir, de reinventarse. Ilegales publicó varios trabajos más, manteniendo vivo ese fuego rebelde.

Y todavía en 2025, apenas unos meses atrás, el grupo había lanzado su decimotercer álbum: Joven y arrogante, un testimonio de que Jorge Martínez seguía fiel a sí mismo: sin concesiones, sin nostalgia, con la rabia y la lucidez como armas.

Su caída, anunciada en septiembre

El pasado septiembre, el propio músico informó que debía someterse a tratamiento contra un cáncer, lo que obligó a Ilegales a cancelar sus conciertos previstos indefinidamente.

La banda lamentó tener que suspender la gira por "tiempo indefinido", en lo que describió como una decisión dolorosa pero necesaria. En aquellos días ya se advertía que la enfermedad representaba una lucha difícil para Martínez, un tipo acostumbrado a la batalla, dentro y fuera del escenario.

Finalmente, la batalla concluyó este 9 de diciembre, dejando un vacío inmenso en el panorama del rock en español.

Las reacciones no se han hecho esperar. Organismos como SGAE —la entidad de derechos de autor española— expresaron su "profunda tristeza" ante la pérdida de uno de los letristas más ácidos y personales del rock en español.

