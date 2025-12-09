 Ricardo Arjona: Sabores de 'Hechos a la Antigua'
Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

El cantautor guatemalteco vuelve al escenario de "Hecho a la Antigua" y sorprende al mostrar su lado más sencillo en su país natal.

Ricardo Arjona continúa viviendo un momento íntimo y cercano con su público guatemalteco gracias a su residencia artística en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Este martes, el cantautor volvió a llamar la atención al compartir dos videos en sus historias de Instagram que conectaron de inmediato con sus seguidores: uno desde el histórico Convento de las Capuchinas, donde grabó su icónico concierto "Hecho a la Antigua", y otro disfrutando de uno de los alimentos más tradicionales del país: unas sencillas pero infaltables tortillas recién hechas.

Regreso a un lugar emblemático

En uno de los clips, Arjona aparece caminando entre los arcos de las Capuchinas, espacio que se convirtió en un símbolo de resiliencia artística durante la pandemia gracias al espectáculo "Hecho a la Antigua", iluminado por más de 5,000 velas y transmitido a millones de espectadores alrededor del mundo.

La visita del artista al lugar despertó nostalgia entre sus fans, quienes aún recuerdan el impacto del concierto, considerado uno de los más emotivos y visualmente impresionantes de su carrera.

Un momento sencillo que conquistó a sus seguidores

En el segundo video, Arjona aparece disfrutando de unas tortillas recién salidas del comal. Sin producción, sin escenario, sin luces. Solo él, Guatemala y uno de los sabores más representativos del país.

El gesto, aparentemente simple, se volvió viral entre sus seguidores, quienes aplaudieron la naturalidad del artista y su conexión constante con sus raíces.

Muchos resaltaron el contraste entre el Arjona estrella internacional y el Arjona hombre común, que no pierde sus costumbres ni su vínculo con lo cotidiano.

Además, su hijo Ricardo Arjona Jr. también compartió el momento en sus redes sociales.

Una residencia que ha acercado a Arjona a su público

Ricardo Arjona sigue comprometido con su ciclo de presentaciones en su Residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un formato inédito en su carrera que ha permitido presentaciones más íntimas, cercanas y cargadas de nostalgia.

Sus conciertos recientes han recibido excelentes comentarios por el repaso profundo a su discografía y por la escenografía sobria pero potente que acompaña cada tema.

Su residencia continúa esta semana, con entradas agotadas y un público que espera más momentos inesperados del artista que, una vez más, vuelve al origen.

