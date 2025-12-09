 Madonna y Alberto Guerra: Foto Viral en la Cama Impacta
Farándula

Se hace viral foto de Madonna y Alberto Guerra juntos en la cama

Desde que se conocieron, la cantante y el actor mexicano mostraron tener buena química y tras filtrarse la foto, todos se preguntan: ¿Qué dice Zuria Vega, esposa Alberto?

Alberto Guerra Madonna, Facebook
Alberto Guerra Madonna / FOTO: Facebook

La amistad entre Madonna y Alberto Guerra continúa y ambos volvieron a encender las redes luego de que se filtrara una sugerente imagen donde aparecen juntos, recostados sobre unas sábanas rosas.

La fotografía dejó claro que la reina del pop mantiene una cercanía especial con el actor que la conquistó durante las grabaciones de Griselda en Netflix.  

Según se filtró en redes sociales, la inesperada foto entre Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, y Madonna tiene una explicación que va más allá de un rumor.

Ambos protagonizarán la campaña 2026 del perfume The One, de Dolce & Gabbana, una colaboración que seguro emocionará a los fans de la reina del pop.  

Se rumora que para esta campaña Madonna grabó un cover de la canción Pensiero Stupendo de Patty Pravo de 1978, completamente en italiano.

La campaña se lanzará en Enero de 2026 y servirá como preámbulo al 15eavo álbum de estudio de Madonna que se espera en primavera/verano 2026. 

Su amistad

Alberto Guerra llamó la atención de Madonna gracias a su participación en la serie "Griselda" de Netflix, donde interpretó a Darío, un sicario con un papel clave en la trama.

La serie tuvo gran impacto internacional y despertó el interés de la cantante, quien quedó impresionada por la actuación del actor mexicano. Este primer acercamiento fue puramente artístico, motivado por la admiración de Madonna hacia su trabajo.

Foto embed
Madonna-y-Alberto-Guerra.png -

Tras descubrirlo en Griselda, el equipo de Madonna contactó a los representantes de Guerra para proponerle una colaboración en una sesión fotográfica para la revista británica Re-Edition.

La sesión, realizada en abril de 2024, los retrató como una pareja fuera de la ley, inspirada en el personaje que Alberto interpretó en la serie. Este proyecto marcó el primer encuentro personal entre ambos y consolidó una relación profesional basada en la creatividad.

La conexión no se quedó en las fotos. Poco después, Madonna invitó a Alberto a participar como invitado especial en uno de sus conciertos en la Ciudad de México, el 21 de abril de 2024. Durante el espectáculo, Guerra apareció en el segmento "Ballroom", sorprendiendo al público y mostrando la química que habían desarrollado.

Foto embed
madonna-alberto-guerra.jpg -

