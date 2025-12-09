Rosalía Sale Corriendo en Entrevista por Cucaracha

Rosalía vivió un momento inesperado durante una entrevista, que le realizaban desde Río de Janeiro para promocionar su nuevo álbum "LUX".
La cantante entró en pánico al ver una cucaracha voladora en plena grabación y salió corriendo del susto.
La escena ocurrió frente al emblemático Cristo Redentor, donde Rosalía conversaba con una reportera y un equipo de producción sobre su música.
En el video se observa cómo la artista, al ver al insecto cerca de sus pies, levanta los pies de un salto, grita "¡Un bicho!" .
Llevando su mano a la boca y mostrando una expresión de absoluto terror, exclamó: "¡No, qué miedo, qué miedo!". Sin dudarlo, la artista se levantó del sillón y se alejó rápidamente de la mesa, huyendo a toda velocidad del bicho.
A pesar de la adrenalina del momento, Rosalía se disculpó de inmediato con la periodista. Explicó que su reacción se debe a que les tiene "mucho miedo a los bichos". La presentadora, por su parte, se unió a la risa, reconociendo el temor y comentando que, efectivamente, el insecto era "enorme".
Usuarios de redes sociales se identificaron con el susto, muchos confesando que harían lo mismo, y destacando lo humano y espontáneo de la reacción de Rosalía.
Nuevo álbum
Rosalía continúa redefiniendo el pop mundial con una audaz fusión musical y un lenguaje visual singular. Hace unas semanas iluminó España para revelar detalles de Lux, su nueva producción musical que se lanzó de forma oficial el pasado viernes 7 de noviembre.
De acuerdo con Rosalía, Lux es una obra inmersiva e innovadora que se publicó a través de Columbia Records y que incluye 18 temas en sus ediciones físicas y 15 en formato streaming.
Lux fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas, entre ellas las siguientes
- Björk
- Carminho
- Estrella Morente
- Silvia Pérez Cruz
- Yahritza