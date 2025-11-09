Rosalía logra récord de reproducciones con 'Lux'

Después de que Rosalía terminó la gira musical de Motomami, hace tres años, sus fans se quedaron adivinando qué vendría ahora.
La respuesta la revela en su cuarto álbum, "Lux", lanzado al mercado el pasado viernes 7 de noviembre.
En lugar de seguir los pasos de sus predecesores, "Lux" forja su propio, singular camino; empleando la formación clásica que Rosalía recibió en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña.
Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, y contando con múltiples arreglos de la ganadora del Premio Pulitzer Caroline Shaw, es un opus operático radical y rebelde que no suena como nada en la esfera del pop.
Su tan esperado álbum, Lux, no solo marca su regreso discográfico, sino que lo ha hecho con una fuerza arrolladora, estableciendo un récord absoluto desde sus primeras 24 horas en plataformas digitales.
El mismo día de su lanzamiento logró un impresionante debut de 42.1 millones de reproducciones, de acuerdo a datos de Spotify. Esta cifra no es solo un número más, concierte a Rosalía en la artista española con el mejor debut en un día en la historia de estas plataformas.
Además, se coronó como el álbum más reproducido en un solo día por cualquier artista de habla hispana, un testimonio de su enorme influencia y alcance global.
Su nueva obra no solo le ha agradado al público, la crítica también ha situado a ‘Lux’ en un buen lugar debido a la complejidad de composición y sonidos. La revista Rolling Stone le otorgó una calificación de cinco sobre cinco.
Más detalles
Trabajado a lo largo de tres años, "Lux" es una reflexión sobre un período de turbulencia personal y personal de Rosalía, de 33 años.
En ese lapso, Rosalía rompió su compromiso de matrimonio con la estrella puertorriqueña de reguetón Rauw Alejandro, despidió a su representante para optar por el de Adele, Jonathan Dickins, y logró su primer rol principal de actuación en el drama de adolescencia "Euphoria".
A través de 18 canciones la artista hace un viaje de lo terrenal a lo divino, cantándole a los pecados, a la omnipresencia, a la vulnerabilidad de la fe, a la ascensión y a todo un imaginario en el que cada tema del álbum es un indispensable.
El primer sencillo "Berghain" improvisa sobre el réquiem "Dies Irae" de Verdi, con las cuerdas tocadas con cuchillos serrados acompañados de un coro alemán que canta sobre el miedo y la ira, hasta que Bjork llega para informar a todos que "la única manera de salvarnos es a través de la intervención divina".
Otra selección para resaltar, "Reliquia", corta y edita el sonido de un cuarteto de cámara en patrones electrónicos irreconocibles, a medida que Rosalía se reconcilia a la idea de que ella se entrega demasiado al amor, y coloca la belleza en esa vulnerabilidad.
"Coge un trozo de mí/Quédatelo pa' cuando no esté/Seré tu reliquia".