Clarissa Molina disfruta Guatemala y concierto de Arjona

La presentadora dominicana Clarissa Molina, conocida por su labor en el programa El Gordo y la Flaca, visitó recientemente Guatemala para vivir de cerca uno de los conciertos de la residencia de Ricardo Arjona.
Majestuosas imágenes
La residencia de Ricardo Arjona en su país natal comenzó en noviembre de 2025 en la sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala. Fue su forma de regresar a sus raíces musicales en un ambiente íntimo y cargado de emoción, una oportunidad para reconectar con su público más cercano.
Debido a la alta demanda y agotamiento de entradas, la residencia se extendió con nuevas fechas del 11 al 14 de diciembre, expandiendo así el número de funciones totales.
Clarissa en Guatemala: cultura, historia y música
Durante su estadía, Clarissa Molina aprovechó para recorrer lugares emblemáticos de Guatemala. En declaraciones para "El Gordo y la Flaca", confesó que quedó "encantada con el país", destacando su riqueza cultural, la diversidad de sus tradiciones y su exquisita gastronomía: "un país lleno de cultura, de comida espectacular, con más de 18 culturas dentro del país".
En particular, disfrutó de una visita a Antigua Guatemala, donde se dejó cautivar por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y su historia.
Además, en su recorrido conoció emprendimientos que forman parte de la gira de Ricardo Arjona en Guatemala, resaltando la propuesta artesanal y cultural que acompaña el evento. También conoció sobre el proyecto social Fundación Adentro, organización impulsada por Arjona para apoyar a la niñez guatemalteca a través de la música y la educación.
La experiencia del concierto: emoción, gratitud y reencuentro
El momento cúspide del viaje de Clarissa Molina fue asistir al concierto de la residencia de Arjona. En un video compartido por el programa que ella integra, relató su alegría y admiración por el show.
Durante el evento, tuvo la oportunidad de observar de primera mano la conexión entre el cantautor y su país, así como el entusiasmo de los fans que viajaron para vivir la experiencia. En redes sociales, compartió imágenes desde Antigua y del concierto.
Además, Clarissa también tuvo la oportunidad de saludar a Ricardo Arjona en persona quien le agradeció por hablar tan bien de Guatemala.
Muchos usuarios comentaron que gracias a la residencia del cantautor en su país, Guatemala se ha dado a conocer más a nivel internacional.
La visita de Clarissa Molina, figura internacional, implica visibilidad mediática al turismo, la cultura y la música del país. Su testimonio promueve destinos como Antigua Guatemala y pone en valor emprendimientos locales.
Mira también:
@emisorasunidas897
Tras denuncia, capturan a hombre por rayar con piedra templo II del Parque Nacional Tikal. . . #Tikal #Peten #Guatemala #PatrimonioCultural♬ sonido original - Emisoras Unidas