 Clarissa Molina disfruta Guatemala y concierto de Arjona
Farándula

Clarissa Molina de "El gordo y la flaca" disfruta de las bellezas de Guatemala y del concierto de Ricardo Arjona

Clarissa Molina comparte bellezas de nuestro país en programa internacional tras asistir a la residencia de Ricardo Arjona.

Compartir:
Clarissa Molina , Redes sociales
Clarissa Molina / FOTO: Redes sociales

La presentadora dominicana Clarissa Molina, conocida por su labor en el programa El Gordo y la Flaca, visitó recientemente Guatemala para vivir de cerca uno de los conciertos de la residencia de Ricardo Arjona.

Majestuosas imágenes

La residencia de Ricardo Arjona en su país natal comenzó en noviembre de 2025 en la sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala. Fue su forma de regresar a sus raíces musicales en un ambiente íntimo y cargado de emoción, una oportunidad para reconectar con su público más cercano.

Debido a la alta demanda y agotamiento de entradas, la residencia se extendió con nuevas fechas del 11 al 14 de diciembre, expandiendo así el número de funciones totales.

Foto embed
Clarissa Molina - Redes sociales

Clarissa en Guatemala: cultura, historia y música

Durante su estadía, Clarissa Molina aprovechó para recorrer lugares emblemáticos de Guatemala. En declaraciones para "El Gordo y la Flaca", confesó que quedó "encantada con el país", destacando su riqueza cultural, la diversidad de sus tradiciones y su exquisita gastronomía: "un país lleno de cultura, de comida espectacular, con más de 18 culturas dentro del país".

En particular, disfrutó de una visita a Antigua Guatemala, donde se dejó cautivar por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y su historia.

Además, en su recorrido conoció emprendimientos que forman parte de la gira de Ricardo Arjona en Guatemala, resaltando la propuesta artesanal y cultural que acompaña el evento. También conoció sobre el proyecto social Fundación Adentro, organización impulsada por Arjona para apoyar a la niñez guatemalteca a través de la música y la educación.

La experiencia del concierto: emoción, gratitud y reencuentro

El momento cúspide del viaje de Clarissa Molina fue asistir al concierto de la residencia de Arjona. En un video compartido por el programa que ella integra, relató su alegría y admiración por el show.

Durante el evento, tuvo la oportunidad de observar de primera mano la conexión entre el cantautor y su país, así como el entusiasmo de los fans que viajaron para vivir la experiencia. En redes sociales, compartió imágenes desde Antigua y del concierto.

Además, Clarissa también tuvo la oportunidad de saludar a Ricardo Arjona en persona quien le agradeció por hablar tan bien de Guatemala.

Muchos usuarios comentaron que gracias a la residencia del cantautor en su país, Guatemala se ha dado a conocer más a nivel internacional.

La visita de Clarissa Molina, figura internacional, implica visibilidad mediática al turismo, la cultura y la música del país. Su testimonio promueve destinos como Antigua Guatemala y pone en valor emprendimientos locales.

Mira también:

@emisorasunidas897

Tras denuncia, capturan a hombre por rayar con piedra templo II del Parque Nacional Tikal. . . #Tikal #Peten #Guatemala #PatrimonioCultural

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos