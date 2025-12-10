Últimas Palabras de Ozzy Osbourne: Revelación de su Esposa

Cinco meses después del fallecimiento de Ozzy Osbourne, la viuda del legendario líder de Black Sabbath, Sharon Osbourne, ha compartido por primera vez detalles conmovedores sobre los últimos momentos de vida de su esposo.
La revelación de las últimas palabras de Ozzy ha conmocionado a sus seguidores y ha abierto una ventana a los instantes previos a su muerte.
Ozzy, conocido como el "Príncipe de las Tinieblas", dejó este mundo tras una exitosa carrera de más de cinco décadas, marcada por su influencia en el heavy metal y su presencia imponente tanto en el escenario como fuera de él.
Los últimos instantes de Ozzy Osbourne
La trágica muerte de Ozzy Osbourne ocurrió el 22 de julio de 2025, en su residencia en Buckinghamshire, a tan solo unas horas de haberse despertado.
Según Sharon Osbourne, Ozzy se levantó alrededor de las 4:00 a.m., pero su salud ya estaba gravemente comprometida. En esos últimos momentos, el músico intentaba hacer ejercicio en su gimnasio, pero fue allí donde sufrió un fatal infarto agudo de miocardio, que causó su deceso poco después de intentar ponerse en movimiento, a pesar de su delicada salud.
En una emotiva entrevista con Piers Morgan para el programa Uncensored, Sharon detalló los angustiosos momentos previos al fallecimiento de Ozzy.
"Tuvo un ataque al corazón", relató Sharon entre lágrimas, recordando cómo ella fue llamada apresuradamente hacia el gimnasio, donde encontró a su esposo recibiendo intentos de reanimación. "Corrí abajo, y allí estaba, intentando reanimarlo, y yo pensaba: 'No, déjenlo. Déjenlo. No puede. Se fue'", dijo Sharon, revelando el dolor de ese instante tan desgarrador.
A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, Sharon estaba convencida de que Ozzy ya había partido. Incluso durante el traslado al hospital en helicóptero, el equipo médico siguió intentando revivirlo, pero Sharon sentía que su esposo ya había dejado este mundo.
Las últimas palabras de Ozzy a Sharon
En cuanto a las últimas palabras de Ozzy, Sharon compartió que, antes de bajar al gimnasio esa mañana, Ozzy se había mostrado cariñoso, un reflejo de su temperamento más cercano en los momentos de intimidad.
Según Sharon, Ozzy le pidió que despertara con urgencia en medio de la madrugada: "¡Despierta! Bésame. Abrázame fuerte", fueron sus palabras, recordando la necesidad de ese contacto afectivo que nunca dejó de mostrar en su vida personal, a pesar de la imagen ruda y rebelde que proyectaba en los escenarios.
Sharon también recordó cómo el médico le había advertido que el concierto de despedida de Ozzy, realizado poco antes de su muerte, podría poner en riesgo su vida debido a su delicado estado de salud.
Ozzy, consciente de su situación, le había expresado en varias ocasiones que no quería morir en el escenario. Sin embargo, a pesar de esa preocupación, el famoso decidió seguir adelante con la última gira, demostrando, como siempre, su determinación y su amor por sus seguidores.
"No quería morir en el escenario, no lo quería. Pero lo hizo a su manera", afirmó Sharon, quien expresó la tristeza de que su esposo se fuera a su propio ritmo, tal y como vivió su vida.
Un adiós en su ciudad natal
La muerte de Ozzy Osbourne fue un duro golpe no solo para Sharon, sino también para millones de fanáticos de todo el mundo. La celebración de su vida y legado continuó con una serie de homenajes en su ciudad natal de Birmingham, donde el cortejo fúnebre fue un acto profundamente emotivo.
Sharon recordó el momento como algo casi irreal: "Mis hijos pudieron ver y sentir cuánto amaban a su padre... fue un calor abrumador, regresar a tu ciudad natal donde realmente eres amado".
Los homenajes en Birmingham incluyeron una gran cantidad de personas que acudieron a rendir tributo a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock, el hombre que definió el heavy metal con su voz inconfundible y su actitud irreverente.
La causa oficial de la muerte de Ozzy Osbourne fue un infarto agudo de miocardio, una condición en la que el suministro de sangre al corazón se bloquea repentinamente, lo que provoca la muerte de una parte del tejido cardíaco.
