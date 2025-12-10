 Fan Jala el Cabello a Shakira en Concierto: Video Impactante
Farándula

VIDEO. Fan le jala el cabello a Shakira en pleno concierto

Aunque fue evidente el momento incómodo que vivió la cantante colombiana, como toda una profesional continuó su presentación en Uruguay.

Compartir:
Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira continúa con su gira de conciertos por Latinoamérica parte de su tour "Las Mujeres ya no lloran", emocionando a millones de fans.

Durante su reciente concierto en Montevideo, Uruguay, la cantante vivió un incidente inesperado que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

 Conocida por su cercanía con los fanáticos, Shakira se acercó a la valla de seguridad durante su interpretación de "BZRP Music Sessions, Vol. 53" para interactuar con su público.

@c5n

🫢 EL TIRÓN DE PELO A SHAKIRA EN URUGUAY 🎤 La estrella colombiana se acercó a sus fanáticos en pleno show y uno de ellos le jaló el pelo.

♬ sonido original - c5n - c5n

Sin embargo, vivió un tenso momento cuando una fanática eufórica le dio un fuerte jalón de cabello.

La cantante, en un despliegue de profesionalismo, continuó su presentación sin inmutarse, generando una ola de comentarios y debates en redes sociales sobre los límites entre el fanatismo y el respeto en los conciertos.

El momento, captado por varias cámaras y teléfonos móviles, fue rápidamente viralizado en redes sociales, donde los fanáticos reaccionaron de forma dividida.

Mientras algunos se preocuparon por el bienestar de la cantante, otros elogiaron su reacción tranquila y hasta divertida ante la situación.

Foto embed
Shakira jalón de pelo - X

Momento especial 

Shakira sorprendió a sus fans en Argentina cuando se subió al escenario junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, para cantar por primera vez en directo Acróstico.

Más de 50.000 personas fueron testigos de este momento tan especial que tuvo lugar en el Estadio Vélez Sarsfield.

Los pequeños, de 12 y 10 años respectivamente, se sumaron a la cita del Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires para interpretar por primera vez en directo este tema que les escribió poco después de separarse de Gerard Piqué.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. Lo han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", contó en redes al publicar la canción, en la que sus dos hijos participan activamente.

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos