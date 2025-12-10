Fan Jala el Cabello a Shakira en Concierto: Video Impactante

Shakira continúa con su gira de conciertos por Latinoamérica parte de su tour "Las Mujeres ya no lloran", emocionando a millones de fans.
Durante su reciente concierto en Montevideo, Uruguay, la cantante vivió un incidente inesperado que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.
Conocida por su cercanía con los fanáticos, Shakira se acercó a la valla de seguridad durante su interpretación de "BZRP Music Sessions, Vol. 53" para interactuar con su público.
🫢 EL TIRÓN DE PELO A SHAKIRA EN URUGUAY 🎤 La estrella colombiana se acercó a sus fanáticos en pleno show y uno de ellos le jaló el pelo.♬ sonido original - c5n - c5n
Sin embargo, vivió un tenso momento cuando una fanática eufórica le dio un fuerte jalón de cabello.
La cantante, en un despliegue de profesionalismo, continuó su presentación sin inmutarse, generando una ola de comentarios y debates en redes sociales sobre los límites entre el fanatismo y el respeto en los conciertos.
El momento, captado por varias cámaras y teléfonos móviles, fue rápidamente viralizado en redes sociales, donde los fanáticos reaccionaron de forma dividida.
Mientras algunos se preocuparon por el bienestar de la cantante, otros elogiaron su reacción tranquila y hasta divertida ante la situación.
Momento especial
Shakira sorprendió a sus fans en Argentina cuando se subió al escenario junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, para cantar por primera vez en directo Acróstico.
Más de 50.000 personas fueron testigos de este momento tan especial que tuvo lugar en el Estadio Vélez Sarsfield.
Los pequeños, de 12 y 10 años respectivamente, se sumaron a la cita del Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires para interpretar por primera vez en directo este tema que les escribió poco después de separarse de Gerard Piqué.
"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. Lo han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", contó en redes al publicar la canción, en la que sus dos hijos participan activamente.