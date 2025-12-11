 Actriz de 'La Maravillosa Sra. Maisel' muere al ser atropellada
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

De acuerdo con la policía, Wenne Alton Davis de 60 años fue atropellada poco antes de las 21:00 horas del lunes 8 de diciembre, mientras cruzaba la avenida.

actriz Wenne Alton Davis, Instagram
actriz Wenne Alton Davis / FOTO: Instagram

La actriz Wenne Alton Davis de la serie de comedia "Marvelous Mrs. Maisel" falleció tras ser atropellada por un auto en la ciudad de Nueva York.

Según la policía de la ciudad de Nueva York, las autoridades respondieron a una llamada al 911 la noche del lunes 8 de diciembre por una colisión de vehículo en la que un peatón fue atropellado en la intersección de West 53rd Street y Broadway.

Una investigación adicional del Departamento de Policía de Nueva York determinó que un Cadillac XT6 negro, modelo 2023, conducido por un hombre de 61 años, atropelló a una mujer de 60 años, identificada como Wenne Alton Davis.

La actriz sufrió graves traumatismos en la cabeza y el cuerpo antes de ser trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta, informó la policía a Us Weekly en un comunicado.

Actriz Wenne Alton Davis - Instagram

El conductor del Cadillac XT6 2023 permaneció en el lugar y no resultó herido como resultado de la colisión.

De acuerdo con la policía, no hay arrestos en este momento y que la investigación permanece abierta a cargo del Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York.

La actriz interpretó a una policía en un episodio de The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime en 2023. También tuvo papeles como invitada en otras series de televisión, incluidas New AmsterdamBlindspotGirls5eva y Rescue Me.

¿Presentía su muerte?

El vecino de Wenne Alton Davis, Edward Reynoso, conversó con New York Daily News, sobre la última interacción que tuvieron, el mismo día del percance fatal.

Según contó, la acriz le dijo: "Te quiero, te aprecio", lo que: "Fue muy extraño para mí porque sentí que se estaba despidiendo. Ahora que esto sucedió, todo me parece muy raro".

Según él, la estrella siempre le enviaba un mensaje cuando estaba a punto de irse o volver a casa, y se preocupó por ella cuando no recibió uno aquella noche.

Wendy Davis, su nombre real, nació el 18 de octubre de 1965 en Durham, Carolina del Norte. Arribó a Nueva York a finales de sus veintes y se dedicó al monólogo cómico antes de ser actriz.

Mientras actuaba, ella también trabajó en seguridad en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

