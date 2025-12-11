Fallece Jim Ward, actor de voz de Los Padrinos Mágicos

El mundo del entretenimiento y la animación está de luto tras la muerte del actor de voz estadounidense Jim Ward, reconocido por dar vida a múltiples personajes icónicos en series animadas, videojuegos y cine.
Ward falleció a los 66 años a causa de complicaciones derivadas del Alzheimer avanzado, según confirmó su esposa, Janice, a medios internacionales.
Un adiós a una voz inolvidable
Jim Ward murió mientras recibía cuidados en el centro Silverado Beverly Place Memory Care en Los Ángeles, Estados Unidos, donde había estado bajo tratamiento debido a su enfermedad.
Su familia describió su estado de salud como consecuencia de un Alzheimer en etapa avanzada, que lo había alejado progresivamente de su carrera artística.
La noticia ha generado numerosas muestras de cariño y recuerdos entre fanáticos y colegas, quienes destacan la influencia de Ward en la animación moderna y en la cultura popular.
Una carrera multifacética en la actuación de voz
James Kevin "Jim" Ward, nacido el 19 de mayo de 1959 en Nueva York, se consolidó como una de las voces más queridas y versátiles de la industria del entretenimiento.
Su trayectoria abarcó más de tres décadas, trabajando en una vasta cantidad de producciones que marcaron generaciones.
Uno de sus papeles más recordados fue el de Doug Dimmadome y Chet Ubetcha en la serie animada The Fairly OddParents (Los Padrinos Mágicos), que se transmitió con gran éxito durante más de una década y convirtió a sus personajes en favoritos del público infantil y juvenil.
Además, Ward fue la voz de Captain Qwark en la popular franquicia de videojuegos Ratchet & Clank y aportó su talento en la serie Ben 10, interpretando a personajes como Diamondhead y otros alienígenas emblemáticos.
Su voz también estuvo presente en The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, Wolverine y los X-Men y en la película Toy Story 3, entre muchos otros proyectos animados.
Su versatilidad se extendió aún más con participaciones en videojuegos de renombre como Resident Evil 4, Call of Duty, Star Wars: Knights of the Old Republic y Metal Gear Rising: Revengeance, lo que refleja su amplia huella en distintas áreas del entretenimiento digital.
Reconocimientos y facetas más allá del doblaje
A lo largo de su carrera, Jim Ward recibió reconocimientos importantes, incluyendo un Daytime Emmy Award en 2009 por su interpretación en Biker Mice from Mars.
Además de su trabajo en animación y videojuegos, también incursionó en la radio como copresentador de The Stephanie Miller Show, un programa de diálogo político y entretenimiento en el que fue ampliamente apreciado por su agudo ingenio y habilidades como narrador.
Luchas personales y retiro
En 2021, la carrera de Jim Ward se vio afectada por un diagnóstico de Alzheimer temprano y una grave infección por COVID-19 que lo dejó debilitado y, finalmente, incapaz de continuar con su trabajo activo. Estos problemas de salud lo llevaron a retirarse del doblaje profesional y a enfocarse en su bienestar en sus últimos años.
Tras su fallecimiento, la industria y los seguidores han rendido homenaje a un artista cuya voz trascendió fronteras y generaciones, consolidándolo como una de las figuras más entrañables del arte de la voz en la cultura popular contemporánea.
