 Fallece Jim Ward, actor de voz de Los Padrinos Mágicos
Farándula

Muere Jim Ward, actor de voz de "Los padrinos mágicos", "Ben 10" y otras cintas famosas

Su trayectoria abarcó más de tres décadas, trabajando en una vasta cantidad de producciones que marcaron generaciones.

Compartir:
Jim Ward, Redes sociales
Jim Ward / FOTO: Redes sociales

El mundo del entretenimiento y la animación está de luto tras la muerte del actor de voz estadounidense Jim Ward, reconocido por dar vida a múltiples personajes icónicos en series animadas, videojuegos y cine.

Ward falleció a los 66 años a causa de complicaciones derivadas del Alzheimer avanzado, según confirmó su esposa, Janice, a medios internacionales.

Un adiós a una voz inolvidable

Jim Ward murió mientras recibía cuidados en el centro Silverado Beverly Place Memory Care en Los Ángeles, Estados Unidos, donde había estado bajo tratamiento debido a su enfermedad.

Su familia describió su estado de salud como consecuencia de un Alzheimer en etapa avanzada, que lo había alejado progresivamente de su carrera artística.

La noticia ha generado numerosas muestras de cariño y recuerdos entre fanáticos y colegas, quienes destacan la influencia de Ward en la animación moderna y en la cultura popular.

Una carrera multifacética en la actuación de voz

James Kevin "Jim" Ward, nacido el 19 de mayo de 1959 en Nueva York, se consolidó como una de las voces más queridas y versátiles de la industria del entretenimiento.

Su trayectoria abarcó más de tres décadas, trabajando en una vasta cantidad de producciones que marcaron generaciones.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Doug Dimmadome y Chet Ubetcha en la serie animada The Fairly OddParents (Los Padrinos Mágicos), que se transmitió con gran éxito durante más de una década y convirtió a sus personajes en favoritos del público infantil y juvenil.

Además, Ward fue la voz de Captain Qwark en la popular franquicia de videojuegos Ratchet & Clank y aportó su talento en la serie Ben 10, interpretando a personajes como Diamondhead y otros alienígenas emblemáticos.

Su voz también estuvo presente en The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, Wolverine y los X-Men y en la película Toy Story 3, entre muchos otros proyectos animados.

Su versatilidad se extendió aún más con participaciones en videojuegos de renombre como Resident Evil 4, Call of Duty, Star Wars: Knights of the Old Republic y Metal Gear Rising: Revengeance, lo que refleja su amplia huella en distintas áreas del entretenimiento digital.

Reconocimientos y facetas más allá del doblaje

A lo largo de su carrera, Jim Ward recibió reconocimientos importantes, incluyendo un Daytime Emmy Award en 2009 por su interpretación en Biker Mice from Mars.

Además de su trabajo en animación y videojuegos, también incursionó en la radio como copresentador de The Stephanie Miller Show, un programa de diálogo político y entretenimiento en el que fue ampliamente apreciado por su agudo ingenio y habilidades como narrador.

Luchas personales y retiro

En 2021, la carrera de Jim Ward se vio afectada por un diagnóstico de Alzheimer temprano y una grave infección por COVID-19 que lo dejó debilitado y, finalmente, incapaz de continuar con su trabajo activo. Estos problemas de salud lo llevaron a retirarse del doblaje profesional y a enfocarse en su bienestar en sus últimos años.

Tras su fallecimiento, la industria y los seguidores han rendido homenaje a un artista cuya voz trascendió fronteras y generaciones, consolidándolo como una de las figuras más entrañables del arte de la voz en la cultura popular contemporánea.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿Quién será el próximo "Rey de América? . . #PremiosFutbol #ReyDeAmerica #Futbol

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Guatemala se prepara para homenajear a la Patrona de América, la Virgen de Guadalupet
Nacionales

Guatemala se prepara para homenajear a la "Patrona de América", la Virgen de Guadalupe

01:08 PM, Dic 11
Guadalajara anuncia el término de su relación con Chicharito Hernándezt
Deportes

Guadalajara anuncia el término de su relación con Chicharito Hernández

01:14 PM, Dic 11
Tortillería comparte las fotos más esperadas: Ricardo Arjona y Jason Momoa juntos en el mismo lugart
Farándula

Tortillería comparte las fotos más esperadas: Ricardo Arjona y Jason Momoa juntos en el mismo lugar

12:56 PM, Dic 11
Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palaciost
Nacionales

Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palacios

02:08 PM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos