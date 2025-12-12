 Sam Asghari se desnuda para Playgirl: ex de Britney Spears
Ex de Britney Spears, Sam Asghari, se desnuda para Playgirl

Además de presumir su atlética figura, el modelo hice una reflexión sobre su pasado, incluyendo su relación con la cantante.

Sam Asghari Britney Spears,
Sam Asghari Britney Spears / FOTO:

Sam Asghari, conocido mundialmente por su carrera como modelo, entrenador personal y exesposo de Britney Spears, volvió a acaparar titulares tras protagonizar una sesión fotográfica completamente desnudo para la revista Playgirl.

La publicación, que marca el relanzamiento internacional de la icónica revista en su edición para diciembre, muestra al actor en una faceta más íntima, artística y segura de sí mismo.

Las imágenes, retratadas en blanco y negro, buscan resaltar, según detalló Playgirl, la fuerza física, vulnerabilidad y presencia escénica de Sam Asghari, un equilibrio que ha caracterizado su trayectoria desde antes de su relación con la cantante del pop.

Sam Asghari Playgirl - Instagram

Desde su divorcio en 2023, Sam Asghari ha construido una carrera más sólida en Hollywood, participando en proyectos de cine y televisión.

Su aparición en Playgirl llega en un momento en el que el actor desea enfocarse en su identidad pública más allá de su pasado mediático.

Consciente de que el interés en su persona está ligado a su mediática relación pasada con Britney Spears, Asghari citó un proverbio iraní que considera central en su forma de conducirse.

"Nunca debes hablar mal de alguien con quien has comido", expresó. "Siempre quiero respetar eso. Siempre voy a aferrarme a eso, y esa es la prioridad número uno para mí".

Boda Britney Spears y Sam Asghari - Instagram

Luego reiteró que su filosofía es mirar su breve matrimonio con Spears desde la gratitud.

"Lo mejor que puedes hacer es celebrar el pasado, apreciar el pasado y no obsesionarte con que haya terminado. Sé feliz de que haya sucedido", dijo.

Su disciplina y su historia

Sam posa completamente desnudo, confiando en el concepto editorial que celebra el cuerpo como una forma de expresión. La producción subraya su disciplina física, resultado de años como entrenador y atleta, pero también su capacidad para mostrarse vulnerable ante la cámara.

Sam Asghari - Instagram

La directora editorial de Playgirl señaló que Sam representa "una nueva generación de figuras masculinas cómodas con su sensualidad, su historia y su evolución".

Como era de esperarse, las fotos se viralizaron rápidamente. Sus seguidores celebraron la sesión como un símbolo de confianza y reinvención, mientras que otros han comentado la inesperada decisión de aparecer desnudo en una publicación tan icónica.

Sin embargo, más allá de la polémica o curiosidad, el reportaje deja claro un mensaje: Sam Asghari está escribiendo su propio camino y esta sesión para Playgirl es solo una muestra de ello.

