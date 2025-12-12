Nuevas Fotos de Jeffrey Epstein con Famosos Reveladas

La publicación de nuevas fotografías provenientes del archivo personal de Jeffrey Epstein volvió a colocar bajo la lupa pública a múltiples figuras políticas, empresariales y culturales de alto perfil.
Las imágenes, difundidas por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, pertenecen al patrimonio del financiero y muestran momentos inéditos junto a personajes como Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen y Larry Summers, entre otros.
Aunque no revelan conductas ilegales, sí amplían el registro visual de las conexiones sociales que Epstein mantuvo durante décadas.
Las 19 fotografías divulgadas forman parte de un conjunto más amplio que la comisión recibió como parte de su investigación en curso. En total, el patrimonio de Epstein entregó miles de documentos, correos electrónicos y más de 95.000 imágenes que abarcan desde fotografías casuales hasta registros de propiedades utilizadas por el financiero desde 1990 hasta 2019.
Los abogados del patrimonio señalaron que algunas de las fotos han sido editadas únicamente para cubrir desnudez o para omitir rostros cuando no se pudo confirmar su contexto exacto.
Entre las imágenes que generaron mayor impacto se encuentra el retrato de un recipiente de condones con una caricatura del expresidente Donald Trump, acompañado del texto "Soy ENORME". También se difundió una fotografía en la que aparece Trump rodeado de seis mujeres cuyos rostros fueron censurados.
Otra imagen muestra a Steve Bannon posando con Epstein frente a un espejo; una más registra a Bill Clinton junto a Epstein, Ghislaine Maxwell y una pareja adicional. Asimismo, se publicaron fotos donde aparece Bill Gates en compañía del entonces príncipe Andrés.
La comisión no ha identificado aún la fecha o el lugar exacto donde fueron tomadas muchas de estas imágenes, pero su publicación añade nuevas interrogantes sobre el nivel de cercanía que varias figuras públicas mantuvieron con Epstein. Los legisladores demócratas calificaron este material como un avance en la búsqueda de transparencia.
Según el representante Robert García, estos archivos contienen decenas de miles de fotografías de propiedades, mujeres y personalidades que formaron parte del entorno social de Epstein en distintos momentos de su vida.
@elespectador
Jeffrey Epstein y su red vuelven al centro del debate con fotos inéditas que muestran a Trump, Clinton y Gates en su círculo cercano, mientras el Congreso exige revelar todos los archivos. Se trata de 19 fotografías que reveló el Comité de Supervisión de la Cámara de Estados Unidos y que, según los demócratas, formaban parte del patrimonio de Epstein. #jeffreyepstein #noticias #donaldtrump #estadosunidos♬ sonido original - El Espectador - El Espectador
A pesar de la expectativa pública, ninguna de las imágenes muestra comportamientos sexuales ilícitos ni evidencia la presencia de menores de edad. Sin embargo, la difusión generó reacciones inmediatas entre sectores políticos.
La historia de Epstein continúa proyectando sombras sobre quienes convivieron con él. Aunque varios de los personajes fotografiados no enfrentan acusaciones criminales, la exposición de estos archivos reaviva el interés público por entender cómo operaba la red social y financiera.
El caso también ha afectado a miembros de la realeza. Andrés Mountbatten-Windsor renunció al uso de sus títulos reales en medio de cuestionamientos públicos, aunque ha negado todas las acusaciones de mala conducta.
La publicación más reciente coincide con la presión creciente para que el Departamento de Justicia dé a conocer todos los documentos relacionados con Epstein. Para los legisladores que apoyan la divulgación plena, la transparencia es esencial para esclarecer los alcances de las relaciones personales, profesionales y políticas que el financiero mantuvo antes de su muerte en 2019.
@historiaseeuu
⚡ ÚLTIMA HORA 12/12/2025 ⚡ Nuevas fotos de Jeffrey Epstein DESCLASIFICADAS HOY por el Congreso de EE.UU.: Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Woody Allen y el príncipe Andrew aparecen junto al depredador en jets privados, fiestas y cenas. Además, primeras imágenes del interior de la isla Little St. James: sillas de dentista con máscaras, cámaras ocultas y mensajes escalofriantes. De 95.000 fotos secretas, solo soltaron 19… y ordenaron entregar el resto antes del 19 de diciembre. ¿Quién más sale en las 94.981 imágenes que faltan? Deja tu comentario YA, comparte antes de que lo bajen y activa la campana porque esto va a explotar. #noticiasusa #truestory #donaldtrump #epstein #epsteinfiles♬ Danger - SoundAudio
El nombre de la princesa Sofía también aparece en los documentos
La filtración reciente incluyó además comunicaciones que señalan que la princesa Sofía de Suecia tuvo contacto con Epstein hace aproximadamente dos décadas, cuando aún era Sofía Hellqvist y vivía en Nueva York buscando oportunidades en la industria del entretenimiento.
Los correos divulgados muestran que la financiera sueca Barbro Ehnbom compartió una fotografía de la joven con Epstein y le sugirió que "quizá le gustaría conocerla". En su respuesta, Epstein, desde el Caribe, ofreció enviarle un paisaje para que lo visitara.
La casa real sueca confirmó que Sofía se reunió con él en algunas ocasiones durante ese periodo, aunque rechazó viajar a la isla privada del financiero y no detalló el contexto preciso de los encuentros.
La publicación de estos documentos coincidió con la ausencia de la princesa en los actos de los Premios Nobel, explicada oficialmente por la reciente llegada de su hija, aunque algunos medios locales han planteado que la omisión pudo relacionarse con la inminente revelación de su nombre en los archivos de Epstein.
