 Rob Reiner y su esposa asesinados por su hijo: ¿Qué ocurrió?
Farándula

El director Rob Reiner y su esposa fueron asesinados por su hijo

Él y su esposa, Michele, fueron encontrados muertos con heridas de arma blanca dentro de su Brentwood, California. Según múltiples fuentes, la pareja fue asesinada por su hijo Nick Reiner.

Rob Reiner, Instagram
Rob Reiner / FOTO: Instagram

El mundo de Hollywood se encuentra de luto y conmocionado por la noticia del asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner.   

El director, actor y productor, de setenta y ocho años, fue hallado sin vida junto a su esposa en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con heridas compatibles con apuñalamiento, según la prensa local.

La muerte violenta de Rob Reiner y su esposa Michele Singer ha generado una ola de conmoción, mientras la policía de Los Ángeles investiga el caso como un homicidio y la revista People señala que el presunto responsable sería su hijo mediano, Nick, de 32 años.

Rob Reiner y su esposa asesinados - Instagram

Nick es el segundo hijo de la pareja y se ha sincerado previamente sobre sus luchas con la adicción y la falta de hogar. Entró por primera vez en rehabilitación a los 15 años y siguió teniendo al menos 17 estancias más para cuando tenía 19 años.

"Estaba sin hogar en Maine. No tenía hogar en Nueva Jersey. No tenía hogar en Texas," le dijo a People en 2016. "Pasé semanas en la calle. No fue divertido.

Nick pasó a co-escribir el guión de 'Being Charlie' basado vagamente sus experiencias y su padre dirigió la película de 2015.

La familia Reiner - incluyendo a Nick, su hermano mayor Jake, de 34 años y su hermana menor Romy, de 28 años - fue fotografiada por última vez juntos en el estreno de 'Spinal Tap II: The End Continues' en septiembre.  

Rob Reiner y su familia - Instagram

Reacciones

La noticia ha provocado reacciones inmediatas de figuras destacadas. El sindicato de actores y profesionales de los medios SAG-AFTRA rindió homenaje a Reiner, a quien su presidente, Sean Astin, calificó en un comunicado publicado por Variety como "una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión".

El actor y productor Elijah Wood expresó en X su horror al enterarse del fallecimiento de Reiner y su esposa, mientras que la actriz Roseanne Barr manifestó: 

"Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras".

El impacto de la muerte de Reiner también se reflejó en el ámbito político. El expresidente Barack Obama escribió en X: 

"Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla".

Rob Reiner se hizo famoso por su papel como Mike - alias Meathead - en la comedia clásica de los 70 'All in the Family. Después de dejar la serie, se convirtió en un exitoso director, con películas icónicas incluyendo 'This Is Spinal Tap' 'The Princess Bride' 'Cuando Harry conoció a Sally... 'y 'Unos pocos hombres buenos'.

