 45 Años del Asesinato de John Lennon: Su Última Foto
Farándula

A 45 años del asesinato de John Lennon: la aterradora historia de su última foto

El día que John Lennon murió, también dejó una imagen imposible de olvidar: la foto en la que sonríe mientras firma el disco del hombre que horas después lo mataría.

Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (35331d) JOHN LENNON AND YOKO ONO JOHN LENNON AND YOKO ONO - 1971
JOHN LENNON AND YOKO ONO - 1971

El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado a quemarropa frente al edificio Dakota, en Nueva York. Minutos antes, sin sospecharlo, había firmado un autógrafo a quien sería su verdugo: Mark David Chapman.

La imagen de aquel instante, el último registro de Lennon con vida fuera de su hogar, continúa estremeciendo al mundo 45 años después, como símbolo de una devoción enfermiza convertida en tragedia.

La tarde en que Lennon se cruzó con su destino

A las cinco de la tarde del lunes 8 de diciembre de 1980, John Lennon y Yoko Ono abandonaron su departamento del edificio Dakota, en Manhattan.

Habían pasado una jornada de trabajo en su hogar y se dirigían al Record Plant Studio para mezclar Walking on Thin Ice, un tema experimental que ambos estaban produciendo y que representaba una nueva etapa creativa para el ex Beatle, recién regresado al mundo musical tras un largo retiro.

Como solía ocurrir cada vez que la pareja salía del Dakota, un pequeño grupo de admiradores los esperaba en la entrada, buscando un saludo, una foto o un autógrafo. Entre ellos se encontraba un joven de 25 años llamado Mark David Chapman, empleado de un hospital en Hawái, que llevaba días merodeando el edificio con un único objetivo: encontrarse cara a cara con Lennon.

Chapman sostenía en sus manos una copia impecable de Double Fantasy, el álbum que Lennon había publicado ese mismo año, el último de su vida.

Cuando Lennon pasó a su lado, el joven le tendió el disco. John, amable como siempre, lo firmó sin reparos. "¿Es todo lo que quieres?", le preguntó con naturalidad. Chapman asintió.

El fotógrafo Paul Goresh, testigo accidental de la escena, capturó aquel instante exacto: una foto que con el tiempo se volvería un documento histórico tan fascinante como oscuro.

La imagen mostraba a Lennon en un gesto cotidiano, casi rutinario, ajeno a que estaba siendo observado por un hombre cuyo fanatismo se había tornado delirante. Lo que nadie sabía entonces era que ese autógrafo sería su última firma.

El regreso al Dakota y la emboscada

La tarde transcurrió con normalidad. Lennon y Yoko trabajaron en el estudio hasta entrada la noche. A las 22:50 regresaron en su limusina al edificio.

La calle 72 estaba tranquila y el aire frío del invierno se filtraba entre los árboles del Central Park. Nada indicaba que el momento más devastador para millones de admiradores en todo el mundo estaba a segundos de ocurrir.

Cuando la pareja descendió del vehículo, el portero del Dakota, José Perdomo, notó una figura en las sombras: Chapman, quien llevaba horas esperando el retorno de Lennon.

Mientras Yoko avanzaba hacia la entrada principal, Chapman sacó un revólver Charter Arms calibre .38 con balas de punta hueca y abrió fuego.

Los disparos resonaron en el pasillo del edificio. Lennon recibió cuatro de los cinco tiros que Chapman logró acertar: dos en la espalda, uno en el hombro y uno que perforó su aorta. Gravemente herido, Lennon logró avanzar unos pasos hacia el área de seguridad. "¡Me dispararon!", alcanzó a decir antes de desplomarse.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt, donde los médicos confirmaron su muerte a las 23:15. Tenía 40 años.

Un asesino que no huyó

Chapman no corrió. No intentó escapar. Se quedó sentado en el cordón de la vereda, leyendo calmadamente "El guardián entre el centeno", el libro que decía justificar su acción. Perdomo le arrebató el arma y desconcertado, le gritó: "¿Te das cuenta de lo que hiciste?". Chapman solo respondió: "Sí. Acabo de matar a John Lennon".

No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Durante el juicio, se declaró culpable sin titubear. Desde entonces permanece encarcelado, actualmente con 70 años, tras reiterados rechazos a la libertad condicional.

La última foto

La imagen tomada por Paul Goresh, Lennon firmando el disco que Chapman llevaba, se convirtió en uno de los documentos más inquietantes de la historia de la música.

Cada aniversario del asesinato de Lennon revive el estremecimiento: la foto, el autógrafo, la sonrisa amable, el gesto cotidiano y horas después, la tragedia.

Emisoras  Escúchanos