Ricardo Arjona se despide emotivamente de Guatemala

Con palabras cargadas de emoción y gratitud, Ricardo Arjona se despidió de su Residencia en Guatemala, un proyecto sin precedentes que sumó 27 conciertos totalmente agotados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y que quedará marcado como uno de los capítulos más importantes de su carrera.
Una emotiva despedida
La magia y el éxito de Ricardo Arjona sobre el escenario no se detienen, pero sí entran en una pausa cargada de emociones. El cantautor guatemalteco utilizó sus redes sociales para despedirse de su histórica Residencia en Guatemala con un mensaje profundo y reflexivo que conmovió a miles de seguidores.
"A veces. También hay felicidad en las despedidas. Residencia Guatemala. Porque decir adiós, también es empezar de nuevo", escribió Arjona en una publicación acompañada de una imagen en blanco y negro desde el escenario, donde se le ve sonriendo, con los brazos abiertos, como quien agradece y se despide al mismo tiempo.
El mensaje resume el espíritu de una residencia que rompió esquemas en la industria musical latinoamericana. Bajo el concepto "Lo que el Seco no dijo", Ricardo Arjona apostó por un formato íntimo, teatral y profundamente emocional, presentándose noche tras noche en su país natal, algo poco común para un artista de su talla internacional.
La respuesta del público fue inmediata y contundente. Los primeros 23 conciertos anunciados se agotaron en tiempo récord, confirmando el fuerte vínculo entre el artista y su gente. Ante la abrumadora demanda, Arjona anunció cuatro nuevas fechas —11, 12, 13 y 14 de diciembre— elevando el total a 27 funciones completamente vendidas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más emblemáticos de Guatemala.
En otra de sus publicaciones, el artista escribió: "Última semana de esta residencia mágica. Con buenas compañías", frase que acompañó con imágenes del escenario y momentos compartidos con músicos e invitados especiales como Gaby Moreno, reforzando el carácter cercano y humano de esta experiencia.
Durante cada concierto, Arjona ofreció un recorrido por sus grandes clásicos, canciones poco interpretadas en vivo y relatos que mezclaron música, anécdotas y reflexiones personales. La residencia no solo fue un espectáculo musical, sino una experiencia narrativa que permitió al público conocer al Arjona más íntimo, al compositor, al observador de la vida y al guatemalteco orgulloso de sus raíces.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento, despedida y admiración. Fans de Guatemala y de otros países destacaron la emoción de verlo en su tierra, el nivel artístico del montaje y la cercanía que el artista mantuvo con su público durante toda la temporada.
Con esta residencia, Ricardo Arjona no solo sumó 27 conciertos históricos, sino que dejó claro que su conexión con Guatemala sigue siendo un pilar fundamental de su carrera. La despedida no suena a final, sino a transición, como él mismo lo expresó: decir adiós también es empezar de nuevo.
