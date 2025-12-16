 Filtran foto íntima de Ricky Martin y un influencer famoso
Filtra foto íntima de Ricky Martín sin ropa junto con famoso influencer

El cantante puertorriqueño reaccionó luego de que se hiciera viral una imagen donde aparece con el creador de contenido Mario Salvador.

Una polémica sacude las redes sociales luego que Ricky Martin desmintiera de forma categórica una imagen que circula en Internet y lo involucra en una supuesta situación íntima con el creador de contenido español Mario Salvador.

El propio cantante puertorriqueño tomó sus plataformas digitales para detener la controversia, asegurando que la fotografía es completamente falsa y fue generada con Inteligencia Artificial.

El revuelo inició cuando Mario Salvador compartió en su cuenta de Instagram una imagen que aparentaba capturar un encuentro casual con Ricky Martin en España.

El contenido provocó reacciones inmediatas entre seguidores y medios, quienes comenzaron a especular sobre la veracidad de la instantánea y el supuesto vínculo entre ambos.

La respuesta 

Ricky Martin intervino rápidamente en la conversación pública para desacreditar la imagen y aclarar que nunca ha conocido a Salvador en persona.

A través de un mensaje dirigido directamente al influencer, el intérprete de "Vive la vida loca" fue tajante: "No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no".

Esta declaración fue suficiente para que el debate en redes sociales tomara un nuevo rumbo, centrando la discusión en el peligro de las imágenes fabricadas con Inteligencia Artificial y el impacto que estas pueden tener sobre figuras públicas.

A pesar de la rápida negación de Ricky Martin, Mario Salvador no se dio por vencido e intensificó la polémica con un video destinado al artista boricua. En él, Salvador lanzó una invitación, no exenta de doble sentido:

"Ricky, haz que suceda. No muerdo". Esta respuesta mantuvo viva la atención del público y los medios, que esperan algún otro pronunciamiento de Martin, quien hasta el momento no ha vuelto a comentar el tema.

Desde julio de 2023, Ricky Martin se encuentra soltero tras anunciar su divorcio del artista plástico Jwan Yosef. 

