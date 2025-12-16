Lúmino Fest 2023: ¡Imperdible en Antigua Guatemala!

Antigua Guatemala se prepara para vivir un diciembre lleno de color, emoción y tradición con la llegada de Lúmino Fest 2025. Se trata de uno de los festivales navideños y de fin de año más esperados por los guatemaltecos.
Durante todo el mes, el Parque Central de la ciudad colonial se convertirá en el punto de encuentro para miles de guatemaltecos y visitantes que podrán disfrutar de espectáculos gratuitos. La propuesta de Lúmino Fest 2025 destaca por su combinación de arte, música y tecnología, creando experiencias inmersivas que celebran la Navidad y la llegada del Año Nuevo.
Cada jornada ofrecerá momentos únicos que transformarán el corazón de Antigua en un escenario vivo, donde la iluminación, el sonido y las presentaciones artísticas se fusionan para generar recuerdos inolvidables. Uno de los eventos centrales del festival será el ballet musical "Navidad Fantástica", que se presentará el sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.
Este espectáculo familiar, completamente en vivo, promete cautivar al público con una puesta en escena llena de fantasía, coreografías impactantes, invitados especiales y sorpresas diseñadas para emocionar tanto a niños como a adultos. El cierre del año será uno de los momentos más espectaculares de la actividad Lúmino Fest 2025.
Más de Lúmino Fest
El 31 de diciembre, el público podrá vivir una experiencia única con la Gran Torre Digital Musical, acompañada por primera vez de un show piromusical que combinará luces, música y fuegos artificiales perfectamente sincronizados. El espectáculo se desarrollará en un arco pirotécnico de 180 grados, creando una atmósfera envolvente y mágica para recibir el Año Nuevo en Antigua Guatemala.
Además de su propuesta artística, el festival impulsa el turismo y dinamiza la economía local, atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros que encuentran en Antigua un destino ideal para celebrar las fiestas de fin de año.
Restaurantes, comercios y servicios turísticos se ven beneficiados por la afluencia de personas que llegan para vivir la experiencia de Lúmino Fest.