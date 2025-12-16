Martha Higareda: Casi muere tras dar a luz a gemelas

Martha Higareda enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida tras convertirse en madre de gemelas, luego de una complicación posparto que la llevó al borde de la muerte.
La actriz compartió cómo vivió una experiencia espiritual al ser hospitalizada de emergencia poco después de salir del hospital tras el nacimiento de sus hijas.
Martha Higareda relató en sus redes sociales que una de sus gemelas permaneció en terapia intensiva después del parto.
Sin embargo, días después de regresar a casa, ella misma tuvo que ser llevada nuevamente al hospital debido a una crisis de presión arterial extremadamente alta.
"Mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias", explicó la actriz, evidenciando la gravedad de su estado de salud.
Una experiencia espiritual
Durante esas seis horas críticas en las que los médicos luchaban por estabilizarla, Martha Higareda asegura haber vivido una profunda experiencia espiritual.
"Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía", compartió con sus seguidores. En ese momento de incertidumbre, la actriz recurrió a la fe.
"Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón", afirmó Higareda, atribuyendo su recuperación a la intervención divina. Según su relato, fue después de este momento de oración que su presión arterial comenzó a estabilizarse, dándole una nueva oportunidad de vida junto a su familia.
Martha Higareda expresó su inmensa gratitud por la oportunidad de seguir adelante. "Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando", añadió, reconociendo el apoyo fundamental de sus seres queridos durante este difícil período.
La noticia del embarazo de Martha Higareda y Lewis Howes se hizo pública el 23 de junio. No obstante, fue a finales de agosto cuando la actriz reveló la emocionante sorpresa de que esperaban gemelas.
"Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate", declaró Higareda a la revista Caras el 25 de agosto, reflejando la alegría que sentía ante la llegada de sus dos hijas.