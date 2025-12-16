 Martha Higareda: Casi muere tras dar a luz a gemelas
Farándula

Martha Higareda estuvo a punto de morir tras tener a sus gemelas

La actriz compartió íntimas imágenes para relatar su experiencia tras estar "entre la vida y la muerte" por complicaciones en el postparto.

Compartir:
Martha Higareda, Instagram
Martha Higareda / FOTO: Instagram

Martha Higareda enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida tras convertirse en madre de gemelas, luego de una complicación posparto que la llevó al borde de la muerte.

La actriz compartió cómo vivió una experiencia espiritual al ser hospitalizada de emergencia poco después de salir del hospital tras el nacimiento de sus hijas.

Martha Higareda relató en sus redes sociales que una de sus gemelas permaneció en terapia intensiva después del parto.

Sin embargo, días después de regresar a casa, ella misma tuvo que ser llevada nuevamente al hospital debido a una crisis de presión arterial extremadamente alta.

"Mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias", explicó la actriz, evidenciando la gravedad de su estado de salud.

Una experiencia espiritual 

Durante esas seis horas críticas en las que los médicos luchaban por estabilizarla, Martha Higareda asegura haber vivido una profunda experiencia espiritual. 

"Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía", compartió con sus seguidores. En ese momento de incertidumbre, la actriz recurrió a la fe.

"Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón", afirmó Higareda, atribuyendo su recuperación a la intervención divina. Según su relato, fue después de este momento de oración que su presión arterial comenzó a estabilizarse, dándole una nueva oportunidad de vida junto a su familia.

Martha Higareda expresó su inmensa gratitud por la oportunidad de seguir adelante. "Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando", añadió, reconociendo el apoyo fundamental de sus seres queridos durante este difícil período. 

La noticia del embarazo de Martha Higareda y Lewis Howes se hizo pública el 23 de junio. No obstante, fue a finales de agosto cuando la actriz reveló la emocionante sorpresa de que esperaban gemelas. 

"Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate", declaró Higareda a la revista Caras el 25 de agosto, reflejando la alegría que sentía ante la llegada de sus dos hijas.

Foto embed
Martha Higareda - Instagram

En Portada

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025t
Deportes

Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025

11:46 AM, Dic 16
Buscan controlar incendio forestal en zona 12t
Nacionales

Buscan controlar incendio forestal en zona 12

01:33 PM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalPNCredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos