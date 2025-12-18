 Escenas Íntimas en la Tumba de Camilo Sesto
Graban escenas íntimas en la tumba de Camilo Sesto y la familia estalla

El mausoleo del cantante español fue el escenario para la grabación de una película para adultos causando indignación en las redes sociales.

Muchos lloran la muerte de uno de los ídolos de la música romántica
Camilo Sesto / FOTO:

A poco más de seis años de su partida, Camilo Sesto se convirtió en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz escenas de una serie de contenido para adultos que fueron grabadas en su tumba.  

Las imágenes, pertenecientes a una producción de temática LGBT+, muestran de forma nítida la fachada del mausoleo del intérprete de "Vivir así es morir de amor", lo que ha causado indignación entre sus familiares y seguidores.

La polémica estalló cuando trascendió que una productora utilizó el cementerio de Alcoy para filmar escenas íntimas, justo en el sitio donde se encuentra el mausoleo del intérprete de Algo de mí, Camilo Sesto.

Para el grupo popular del Ayuntamiento de Alcoy, lo ocurrido es "lamentable y reprobable" y representa "una grave falta de sensibilidad" hacia la memoria del artista, su familia y los ciudadanos.

El señalamiento fue directo: ¿cómo se permitió una grabación así en un espacio funerario y ligado a una figura tan emblemática? La pregunta encendió las redes sociales y generó una oleada de críticas contra las autoridades locales.

Frente al escándalo, el Gobierno municipal, negó de forma tajante haber autorizado una grabación de este tipo. Según explicaron, la Alcoy Film Office nunca concedió permiso para una producción de carácter explícito.  

Foto embed
Camilo Sesto tumba - X

Exigen disculpas

La familia de} Camilo Sesto expresó su molestia de manera contundente durante una entrevista en la cadena Telecinco. 

Sus allegados calificaron la situación como profundamente indignante y han exigido explicaciones y una disculpa pública a las autoridades responsables.

El periodista Pello Moriones transmitió el sentir del círculo íntimo de Sesto: "Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados". Para la familia, el uso del mausoleo en una producción para adultos representa una falta de respeto hacia la memoria y el legado artístico de Camilo Sesto.

La polémica surge mientras la figura de Camilo Sesto continúa generando noticias. Recientemente, se conoció que una escultura financiada por sus seguidores formará parte de un futuro museo dedicado al cantante en Alcoy.

