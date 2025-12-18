 Causa de muerte de Rob Reiner y su esposa Michele revelada
Farándula

Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele

Los reportes oficiales fueron revelados la tarde del miércoles por la oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

Compartir:
Rob Reiner, Nick y Michele, Instagram
Rob Reiner, Nick y Michele / FOTO: Instagram

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, murieron a causa de "múltiples heridas por objeto punzante", según confirmó la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

Las autoridades encontraron a la pareja sin vida en su domicilio de Brentwood el pasado domingo, lo que desencadenó una rápida y compleja investigación policial.

Rob Reiner tenía 78 años y Michele Singer, 70. La pareja compartió más de 30 años de matrimonio y su muerte conmocionó tanto a familiares como a la comunidad de Los Ángeles.

Foto embed
Rob Reiner y Michele causa de muerte - Instagram

La investigación cambió de rumbo cuando Nick Reiner, hijo de la pareja, fue detenido la noche del domingo 14 de diciembre cerca de las instalaciones de la Universidad del Sur de California (USC).

Posteriormente, la policía lo trasladó a la cárcel del condado de Los Ángeles y, al día siguiente, un juez lo acusó formalmente de dos cargos de homicidio relacionados con la muerte de sus padres.

Inicialmente, las autoridades fijaron una fianza de cuatro millones de dólares para Nick Reiner, pero luego se revocó. El fiscal del condado, Nathan Hochman, explicó que los cargos pueden implicar cadena perpetua sin opción de libertad condicional e incluso la pena de muerte.

Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturado

El joven de 32 años está acusado de dos cargos de homicidio premeditado en relación con el mortal apuñalamiento de sus padres, Michele y Rob Reiner.

Conflictos familiares

Nick compareció brevemente ante el tribunal el miércoles, pero no se declaró culpable ni inocente de los dos cargos de asesinato en primer grado de los que se le acusa.

Su abogado, Alan Jackson, declaró ante el tribunal que era "demasiado pronto" para que su cliente se declarara culpable o inocente y acordó posponer la lectura de cargos hasta el 7 de enero de 2026.

La hija de Rob Reiner, Romy, fue quien descubrió los cuerpos de sus padres. Ante los investigadores, la joven de 28 años advirtió que su hermano Nick "debería ser sospechoso" y lo describió como una persona "peligrosa".

Sus declaraciones constan en los informes policiales y formaron parte del expediente que culminó en el arresto de Nick Reiner.

Según información citada por medios estadounidenses, la noche anterior a la tragedia, Nick y Rob Reiner sostuvieron una discusión muy acalorada durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien. Testigos señalan que la confrontación fue "grande y ruidosa", y que el comportamiento de Nick "asustaba a todos los presentes".

En Portada

Emisoras Unidas recibe el Galardón Estrella de Jade 2025t
Nacionales

Emisoras Unidas recibe el Galardón Estrella de Jade 2025

07:55 PM, Dic 17
Antigua GFC golea a Aurora y se instala en la final del Apertura 2025t
Deportes

Antigua GFC golea a Aurora y se instala en la final del Apertura 2025

09:56 PM, Dic 17
Navidad: así funcionará el sistema bancariot
Nacionales

Navidad: así funcionará el sistema bancario

09:40 PM, Dic 17
Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anteriort
Internacionales

Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior

08:40 PM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.redes sociales#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos