Imágenes filtradas de Nick Reiner antes de su captura

Un video de vigilancia captó a Nick Reiner en el interior de una gasolinera en Exposition Park apenas unas horas después del asesinato de sus padres, en una escena que precedió a su arresto por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Las autoridades acusan a Nick Reiner, de 32 años, de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida el domingo en la tarde en su casa del vecindario de Brentwood.
El martes trascendió el video donde se observa a Nick Reiner ingresar tranquilamente a la tienda ampm de una gasolinera. Se le ve recorriendo los pasillos y dirigiéndose a la sección de refrigeradores para tomar una bebida Gatorade, pagarla y, acto seguido, salir del establecimiento.
En las imágenes se destaca la vestimenta de Reiner: llevaba puesta una chamarra verde con negro, gorra negra, mochila roja y calzaba zapatos negros. Al salir de la gasolinera caminó sobre Exposition Blvd, cruzó Vermont Avenue y giró hacia la izquierda, cruzando las vías del metro.
La grabación muestra el recorrido de Nick Reiner caminando por Exposition Blvd hasta detenerse sobre una banqueta frente a un edificio residencial estudiantil de la Universidad del Sur de California (USC). Instantes después, una patrulla policial pasa cerca y segundos más tarde regresa al lugar.
En apenas unos segundos, varias patrullas rodean a Reiner. En ese momento, levanta las manos y se rinde sin oponer resistencia, mientras los agentes se aproximan para detenerlo.
Acusaciones y proceso judicial
El fiscal de distrito anunció formalmente el martes que Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato. Las acusaciones incluyen una circunstancia agravante por homicidios múltiples y el uso de un cuchillo como arma.
Los cargos conllevan una pena de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Los fiscales no han decidido si buscarán la pena de muerte en el caso.
Nick Reiner estaba citado para comparecer en corte la mañana del martes. Sin embargo, su defensor, Alan Jackson, informó que Reiner no había completado la autorización médica necesaria para presentarse ante el juez. La audiencia quedó reprogramada para el miércoles a las 8:30 a.m.
El caso ha generado gran atención mediática por las circunstancias inusuales y la rápida reacción de la policía.