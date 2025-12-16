Impactantes Imágenes del Arresto del Hijo de Rob Reiner

Imágenes recientes muestran el impactante arresto de Nick Reiner, hijo del reconocido actor y director Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, quien es acusado del asesinato de ambos padres en su hogar en Los Ángeles.
El joven de 32 años fue captado en fotografías siendo inmovilizado en el suelo por un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), mientras otros policías observaban la escena ocurrida la noche del domingo.
Las imágenes, divulgadas inicialmente por la Unidad de Pandillas y Narcóticos del LAPD y eliminadas poco después, también muestran a Nick siendo escoltado hasta la parte delantera de un patrullero.
La detención se realizó cerca de una estación de metro, localizada a 15 millas del domicilio familiar, gracias a la colaboración con el US Marshal Task Force.
Fuentes consultadas por medios locales informaron que Nick fue aprehendido cerca de la Universidad del Sur de California (USC). Una vez arrestado, fue trasladado a la cárcel del Centro Parker en el centro de Los Ángeles y posteriormente enviado a la Twin Towers Correctional Facility, donde permanece bajo vigilancia y sin derecho a fianza.
El contexto previo a la tragedia
Pocas horas antes del crimen, Rob Reiner, Michele y Nick acudieron a una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien.
Varias fuentes presentes en el evento relataron que Nick mostró un comportamiento errático, "alterando a todos y actuando de manera extraña". Incluso, informantes señalaron que, a diferencia de los otros invitados elegantemente vestidos, Nick acudió con una sudadera con capucha, lo que lo hizo destacar aún más en el festejo.
Según reportes de TMZ, durante la celebración Nick mantuvo una discusión sumamente acalorada con sus padres, lo que motivó la salida anticipada de Rob Reiner y Michele del evento.
Nick Reiner arrastra desde hace años problemas con la adicción a las drogas y ha ingresado y salido de centros de rehabilitación en repetidas ocasiones.
En una ocasión, el propio Nick admitió haber destruido la casa de huéspedes de sus padres durante uno de sus episodios de consumo descontrolado. Personas cercanas a la familia señalaron al medio The Post que, aunque Nick tenía antecedentes de episodios violentos, nunca imaginaron que pudiera llegar al extremo de cometer un asesinato.
El guionista, de profesión, fue oficialmente imputado por el homicidio de Rob y Michele, quienes fueron encontrados sin vida y con heridas de arma blanca la tarde del domingo en su residencia de Los Ángeles.