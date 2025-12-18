Polémica historia de Ángela Aguilar que fue borrada

En medio de una creciente ola de rumores sobre una supuesta infidelidad de Christian Nodal con su violinista, Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar hizo una aparición fugaz pero contundente en sus redes sociales.
La cantante compartió un mensaje en Instagram que, según reportes, fue borrado a los pocos minutos de su publicación, en el cual defendió con firmeza su matrimonio y lanzó una clara advertencia contra quienes intenten desestabilizar su relación con el intérprete de regional mexicano.
En su publicación, Ángela Aguilar reflexionó sobre la naturaleza del amor, describiéndolo como "muy complicado pero a la vez hermoso". Sin embargo, el punto central de su declaración fue una enérgica advertencia:
"El amor es muy complicado pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero", se lee en una parte del mensaje.
Y luego añadió: "A ti mal intencionada solo te digo que no vas a separar todo este amor que nos tenemos por más que subas cosas con malas intenciones. Nuestro amor es más fuerte que cualquier MUJER PARA EL MOMENTO".
¿Infiel?
La unión entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha acaparado los titulares en los últimos días, luego de que trascendiera una nueva polémica sobre la vida amorosa del cantante.
La controversia se desató por la difusión de diversos videos en plataformas digitales que mostraban una presunta cercanía entre Nodal y Esmeralda Camacho, su violinista.
Estas imágenes han alimentado la especulación sobre una posible infidelidad del artista, conocido por éxitos como "Adiós amor", generando un intenso debate en el ámbito del espectáculo.
Los clips que circulan en redes sociales exhiben momentos de aparente complicidad entre Christian Nodal y Esmeralda Camacho, llevando a muchos a interpretar que su relación podría ir más allá de lo estrictamente laboral.
Uno de los videos que más revuelo causó muestra a la violinista realizando gestos mientras Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, se besan, un detalle que ha sido objeto de múltiples análisis y comentarios por parte de los internautas.
Aunado a la efervescencia de los rumores, ha surgido la información, aún sin confirmación oficial, de que Esmeralda Camacho habría cesado su colaboración con Christian Nodal. Esta noticia, de verificarse, añadiría un nuevo capítulo a la ya compleja situación que envuelve al matrimonio de los cantantes y a la imagen pública del intérprete de "De los besos que te di" y "Botella tras botella".