 Polémica historia de Ángela Aguilar que fue borrada
Farándula

Viralizan polémica historia que Ángela Aguilar publicó y luego borró

¿Dedicado a Cazzu o a la violinista? La cantante borró un mensaje defendiendo su matrimonio con Nodal ante los rumores de infidelidad.

Compartir:
Ángela Aguilar y Nodal , Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

En medio de una creciente ola de rumores sobre una supuesta infidelidad de Christian Nodal con su violinista, Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar hizo una aparición fugaz pero contundente en sus redes sociales.

La cantante compartió un mensaje en Instagram que, según reportes, fue borrado a los pocos minutos de su publicación, en el cual defendió con firmeza su matrimonio y lanzó una clara advertencia contra quienes intenten desestabilizar su relación con el intérprete de regional mexicano.

En su publicación, Ángela Aguilar reflexionó sobre la naturaleza del amor, describiéndolo como "muy complicado pero a la vez hermoso". Sin embargo, el punto central de su declaración fue una enérgica advertencia:

"El amor es muy complicado pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero", se lee en una parte del mensaje. 

Y luego añadió: "A ti mal intencionada solo te digo que no vas a separar todo este amor que nos tenemos por más que subas cosas con malas intenciones. Nuestro amor es más fuerte que cualquier MUJER PARA EL MOMENTO".

Foto embed
Ángela Aguilar - Instagram

¿Infiel?

La unión entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha acaparado los titulares en los últimos días, luego de que trascendiera una nueva polémica sobre la vida amorosa del cantante.

La controversia se desató por la difusión de diversos videos en plataformas digitales que mostraban una presunta cercanía entre Nodal y Esmeralda Camacho, su violinista.

Estas imágenes han alimentado la especulación sobre una posible infidelidad del artista, conocido por éxitos como "Adiós amor", generando un intenso debate en el ámbito del espectáculo.

Foto embed
Nodal violinista - Instagram

Los clips que circulan en redes sociales exhiben momentos de aparente complicidad entre Christian Nodal y Esmeralda Camacho, llevando a muchos a interpretar que su relación podría ir más allá de lo estrictamente laboral.

Uno de los videos que más revuelo causó muestra a la violinista realizando gestos mientras Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, se besan, un detalle que ha sido objeto de múltiples análisis y comentarios por parte de los internautas.

Aunado a la efervescencia de los rumores, ha surgido la información, aún sin confirmación oficial, de que Esmeralda Camacho habría cesado su colaboración con Christian Nodal. Esta noticia, de verificarse, añadiría un nuevo capítulo a la ya compleja situación que envuelve al matrimonio de los cantantes y a la imagen pública del intérprete de "De los besos que te di" y "Botella tras botella".

En Portada

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblinat
Nacionales

Operaciones en Aeropuerto La Aurora se restablecen tras interrupción por neblina

09:08 AM, Dic 18
La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fechat
Deportes

La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha

08:30 AM, Dic 18
Capturan a policías señalados de solicitar sobornos en la capitalt
Nacionales

Capturan a policías señalados de solicitar sobornos en la capital

08:39 AM, Dic 18
Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelet
Farándula

Revelan la causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele

05:28 AM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos