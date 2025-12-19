 Cazzu celebra sold out en EE.UU. con foto sensual
Farándula

Con sensual foto, Cazzu celebra su sold out en Estado Unidos

La cantante argentina arrasa en Estados Unidos con récord de ventas en su gira Latinaje y anuncia nuevas fechas por alta demanda

Compartir:
cazzu, Instagram
cazzu / FOTO: Instagram

Cazzu celebró un logro importante en su carrera al agotar entradas en seis conciertos de su próxima gira "Latinaje" por Estados Unidos, prevista para la primavera de 2026.

La artista argentina compartió su emoción en redes sociales y agradeció a su público por la notable recepción de esta serie de actuaciones que, por primera vez, la llevarán a recorrer escenarios estadounidenses.

La gira "Latinaje En Vivo" se perfila como un paso trascendental en la internacionalización de la carrera de Cazzu, en especial después de la positiva acogida de su tercer álbum de estudio, "Latinaje".

Foto embed
Cazzu - Instagram

Tras anunciar las fechas, la rapera confirmó que las entradas en seis ciudades se agotaron rápidamente, demostrando el entusiasmo de sus seguidores.

Conciertos con entradas agotadas y demanda en aumento

Los shows en los que ya no quedan boletos incluyen las ciudades de San José y San Diego, en California, además de Nueva York, San Antonio y Houston.

Cazzu celebra su cumpleaños con candente lencería delante de todos sus amigos.

La cantante festejó la llegada a sus 32 años en medio de la demanda que interpuso Nodal por la manutención de su hija.

En Inglewood, la demanda fue tan alta que la organización abrió una segunda fecha en el YouTube Theater para satisfacer a quienes no lograron comprar sus entradas en la primera preventa.

  • San José
  • San Diego
  • Inglewood (con fecha adicional)
  • Nueva York
  • San Antonio
  • Houston

Además, Cazzu sorprendió con el anuncio de nuevas fechas en algunas de las ciudades donde las entradas ya se agotaron, permitiendo que más seguidores puedan sumarse a esta gira inédita.

Desde sus plataformas digitales, la rapera expresó su agradecimiento y felicidad por la respuesta obtenida: "LATINAJE En Vivo en Estados Unidos SOLD OUT por doquier, qué locura. NUEVAS FECHAS, no se lo pierdan", escribió, reforzando la expectativa de quienes esperan verla en directo por primera vez en territorio estadounidense.

En Portada

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2t
Nacionales

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2

05:44 PM, Dic 19
Liga Nacional: Establecen inicio del Torneo Clausura 2026 t
Deportes

Liga Nacional: Establecen inicio del Torneo Clausura 2026

05:27 PM, Dic 19
Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfot
Nacionales

Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfo

03:46 PM, Dic 19
Los Buenos Días de Nueva Fabuestéreo da la bienvenida a Celeste Castro t
Farándula

Los Buenos Días de Nueva Fabuestéreo da la bienvenida a Celeste Castro

02:17 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Futbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Liga Nacionalredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos