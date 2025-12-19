Cazzu celebra sold out en EE.UU. con foto sensual

Cazzu celebró un logro importante en su carrera al agotar entradas en seis conciertos de su próxima gira "Latinaje" por Estados Unidos, prevista para la primavera de 2026.
La artista argentina compartió su emoción en redes sociales y agradeció a su público por la notable recepción de esta serie de actuaciones que, por primera vez, la llevarán a recorrer escenarios estadounidenses.
La gira "Latinaje En Vivo" se perfila como un paso trascendental en la internacionalización de la carrera de Cazzu, en especial después de la positiva acogida de su tercer álbum de estudio, "Latinaje".
Tras anunciar las fechas, la rapera confirmó que las entradas en seis ciudades se agotaron rápidamente, demostrando el entusiasmo de sus seguidores.
Conciertos con entradas agotadas y demanda en aumento
Los shows en los que ya no quedan boletos incluyen las ciudades de San José y San Diego, en California, además de Nueva York, San Antonio y Houston.
En Inglewood, la demanda fue tan alta que la organización abrió una segunda fecha en el YouTube Theater para satisfacer a quienes no lograron comprar sus entradas en la primera preventa.
- San José
- San Diego
- Inglewood (con fecha adicional)
- Nueva York
- San Antonio
- Houston
Además, Cazzu sorprendió con el anuncio de nuevas fechas en algunas de las ciudades donde las entradas ya se agotaron, permitiendo que más seguidores puedan sumarse a esta gira inédita.
Desde sus plataformas digitales, la rapera expresó su agradecimiento y felicidad por la respuesta obtenida: "LATINAJE En Vivo en Estados Unidos SOLD OUT por doquier, qué locura. NUEVAS FECHAS, no se lo pierdan", escribió, reforzando la expectativa de quienes esperan verla en directo por primera vez en territorio estadounidense.