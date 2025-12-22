Fallece Chris Rea, autor de 'Driving Home for Christmas'

El mundo de la música despide a Chris Rea, uno de los cantautores y guitarristas más influyentes del Reino Unido, quien falleció este lunes a los 74 años tras una breve enfermedad.
La noticia fue confirmada por su familia a la cadena británica BBC, que informó que el músico murió tranquilamente en el hospital, rodeado de sus seres queridos. Su partida deja un profundo vacío entre generaciones de oyentes que encontraron en sus canciones una banda sonora para la vida cotidiana.
"Con inmensa tristeza anunciamos que Chris falleció esta mañana, en paz y acompañado por su familia", señalaron sus allegados en un comunicado. Un mensaje similar fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen del artista tocando la guitarra, instrumento inseparable de su identidad musical.
Una carrera prolífica y un legado imborrable
Chris Rea fue compositor, cantante y guitarrista, y desarrolló una carrera que se extendió durante casi cuatro décadas, en las que publicó 25 álbumes de estudio. Su música, una elegante fusión de blues, rock y pop, se caracterizó por melodías cuidadas y una voz ronca e inconfundible que se convirtió en su sello personal.
Entre sus mayores éxitos figuran temas como "Driving Home for Christmas", convertido en un himno navideño en el Reino Unido y otros países; "Josephine", "The Road to Hell" y "Fool (If You Think It’s Over)", canción que alcanzó el top 10 de Billboard en Estados Unidos y le valió una nominación a los premios Grammy.
Dos de sus discos, The Road to Hell (1989) y Auberge (1991), llegaron al número uno en las listas británicas, consolidando su estatus como uno de los artistas más respetados de su generación.
Al día de hoy, muchas de sus canciones acumulan decenas de millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, prueba de la vigencia de su obra.
¿Quién era Chris Rea?
Nacido en 1951 en Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, Chris Rea creció en una familia de origen italiano e irlandés. Su acercamiento a la música se dio en la década de 1970, cuando comenzó a desarrollar un estilo propio influenciado por el blues estadounidense y el rock británico.
Su álbum debut, Whatever Happened to Benny Santini?, le abrió las puertas del mercado británico y estadounidense. Con el paso de los años, Rea fue puliendo una identidad artística alejada de las modas, centrada en la composición honesta y la emoción contenida.
Además de su carrera en solitario, llegó a colaborar con figuras como Elton John, ampliando su reconocimiento internacional.
Problemas de salud y una relación compleja con la fama
La salud de Chris Rea fue motivo de preocupación en varias etapas de su vida. En 2001, se sometió a una extirpación del páncreas tras ser diagnosticado con cáncer, una experiencia que marcó profundamente su trayectoria personal y artística.
Años más tarde, en 2016, sufrió un derrame cerebral, del que logró recuperarse parcialmente.
A pesar de los problemas de salud, nunca abandonó del todo la música. De hecho, este mismo año había lanzado The Christmas Album, una recopilación navideña que reafirmaba su vínculo con el público y con una de sus canciones más emblemáticas.
Poco amigo de los focos, Rea habló en numerosas ocasiones de su difícil relación con la fama.
"El mundo del espectáculo no me interesa; preferiría permanecer en la sombra tocando la guitarra y componiendo para otros antes que estar bajo los reflectores", declaró en una entrevista en 1990.
Aficionado a las carreras de autos, encontró en esa pasión un refugio lejos de la industria musical.
Reacciones y despedida
Tras conocerse la noticia, mensajes de condolencias y homenajes comenzaron a multiplicarse. Desde su equipo destacaron que "la música de Chris ha sido la banda sonora de muchas vidas, y su legado perdurará a través de las canciones que deja atrás", subrayando la huella emocional de su obra.
Mira también:
@emisorasunidas897
La verdadera historia del taxista de Arjona sale a luz. . . #RicardoArjona #HistoriadeunTaxi #ExitosArjona♬ sonido original - Emisoras Unidas