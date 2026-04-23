 STEG busca nuevo emplazamiento contra el Mineduc
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Acción del STEG busca nuevo emplazamiento para el Ministerio de Educación

El sindicato liderado por Joviel Acevedo presentó un recurso ante un juzgado de faltas laborales.

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Integrantes del sindicato del magisterio, encabezados por Joviel Acevedo, realizan una manifestación en la capital., Omar Solís/Emisoras Unidas
Integrantes del sindicato del magisterio, encabezados por Joviel Acevedo, realizan una manifestación en la capital. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, dio a conocer que se interpuso una acción contra el Ministerio de Educación (Mineduc) con la que busca que la entidad sea nuevamente emplazada y con ello limitar las decisiones administrativas, incluidos los despidos.

Según el STEG, la acción se interpuso en el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales con Competencia para la Admisión de Demandas, argumentado la existencia de un conflicto colectivo de carácter económico social.

Por el momento, la cartera de Educación informó que no ha sido notificada de esta nueva acción.

Mineduc queda sin emplazamiento tras fallo judicial

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social resolvió a favor del Ministerio de Educación y dejó sin efecto el emplazamiento que pesaba en su contra, según informó la institución en un comunicado oficial el pasado 21 de abril.

De acuerdo con la resolución, el tribunal confirmó que las prevenciones y el emplazamiento derivados de un conflicto colectivo impulsado por un Comité Ad Hoc carecían de validez legal. Añadió que, como resultado, la cartera ya no se encuentra sujeta a dicho proceso.

Levantan emplazamiento al Ministerio de Educación

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó la resolución favorable al Ministerio de Educación.

La Sala argumentó que el conflicto no podía avanzar debido a que no se había agotado la vía directa de negociación. Además, señaló que las conversaciones del pacto colectivo continúan con el sindicato mayoritario del sector, el STEG.

Otro de los puntos destacados en el fallo es que el Comité Ad Hoc no contaba con la legitimación necesaria para promover el proceso, ya que, según el tribunal, sus integrantes estaban vinculados al mismo sindicato, lo que implicaba un intento de gestionar una vía paralela.

El Mineduc calificó la decisión como un paso relevante para recuperar la rectoría institucional y fortalecer el sistema educativo del país. Asimismo, reiteró que continuará actuando conforme a la ley para garantizar el derecho a la educación de la niñez y juventud guatemalteca.

La institución concluyó el comunicado que emitió en esa ocasión que indicando que la educación "no se negocia", en referencia a su compromiso de mantener la continuidad del servicio educativo en el país.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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