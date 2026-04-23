Presentan 12 amparos contra reelección de Walter Mazariegos

Representantes del Frente Dignidad y Rescate denominado USAC DIRE, presentaron 12 amparos para revertir la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) de dejar fuera a cuerpos electorales en el reciente proceso realizado en Antigua Guatemala.
De acuerdo con la organización estudiantil en el acto se cometió fraude , asimismo presentaron un amparo en contra de la Comisión que declaró cómo electo a Walter Mazariegos, en un acto que consideran ilegal.
Añadieron que contiene errores de forma y amerita nulidad de pleno derecho, detallan que la Corte de Constitucionalidad (CC) debe frenar el fraude.
Expresaron que, si la Corte de Constitucionalidad no frena este fraude, será cómplice y traicionará la ley.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad estatal rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado al Congreso de la República, José Chic, en contra de la designación de Mazariegos. La resolución surgió bajo el argumento de que el legislador carece de legitimación activa para actuar en este ámbito.
De esta manera, el CSU ratificó a Mazariegos para continuar en el cargo en el período 2026-2030, un nombramiento que ha estado marcado por una serie de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, así como por protestas de estudiantes, organizaciones y pueblos indígenas que cuestionan la transparencia del proceso y señalan un posible fraude.
El diputado Chic dijo que no se puede hablar de una reelección porque lo que pasó en 2022 fue un fraude y este año también se dio lo mismo. A su criterio, es una "canallada" que se trate de imponer a esta persona para ocupar la Rectoría. Por ello, aunque fueron rechazadas las dos nulidades que se presentaron contra el proceso que favoreció a Mazariegos, aseguró que tras ser notificados interpondrán otras acciones.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*