Fallece Vince Zampella, creador de Call of Duty

El mundo de los videojuegos lamenta la muerte de Vince Zampella, uno de los creadores de la franquicia Call of Duty y figura clave en la evolución de los shooters modernos.
El desarrollador falleció el 21 de diciembre de 2025 a los 55 años en un accidente automovilístico en la Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, en el estado de California, según informaron las autoridades y múltiples medios internacionales.
Un accidente que conmocionó
El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 del mediodía, cuando Zampella conducía su Ferrari por la carretera panorámica que atraviesa las montañas de San Gabriel. Por motivos que aún se investigan, el vehículo se salió de la vía y chocó contra una barrera de concreto, provocando que el coche quedara envuelto en llamas.
Tras el impacto, Zampella quedó atrapado dentro del automóvil. Un acompañante que viajaba con él fue expulsado del vehículo durante el choque y llevado a un hospital cercano, donde murió horas más tarde a causa de sus heridas.
Testigos y escenas del accidente
Videos que comenzaron a circular en redes muestran el momento en que el Ferrari pierde control al salir de un túnel y colisiona violentamente contra la barrera. Testigos se acercaron al lugar del incidente con la intención de ayudar, enfrentando el fuego que emanaba del auto siniestrado pero nada pudieron hacer.
@terminator.dizzle
Rest in Peace Vince Zampella #callofduty #fyp♬ Originalton - Terminator
¿Quién era Vince Zampella?
Vince Zampella fue un diseñador y productor de videojuegos de enorme influencia mundial. Nació en 1970 y dedicó gran parte de su vida profesional a la creación y desarrollo de títulos que definieron el género de disparos en primera persona.
En 2002, junto con Jason West, cofundó Infinity Ward, el estudio responsable de Call of Duty, que debutó en 2003 y se convirtió en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, con más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.
Tras su salida de Infinity Ward, Zampella fundó Respawn Entertainment en 2010, filial de Electronic Arts (EA), donde lideró la creación de títulos aclamados como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi.
En 2025 también estuvo al frente del desarrollo de Battlefield 6, destacando su amplia visión para el entretenimiento interactivo.
La noticia de su muerte fue confirmada por Electronic Arts, que expresó su consternación y afirmó que su legado en el sector es "profundo y trascendental". Colegas, periodistas del medio y fanáticos compartieron tributos y mensajes de pesar en redes, recordándolo como un "visionario" y un "pionero" que inspiró a millones de jugadores y desarrolladores.
Mira también:
@emisorasunidas897
Caso por estafas en concierto de Residencia de Arjona avanza. . #Arjona #ResidenciaArjona #Estafas #Guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas