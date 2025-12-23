 Stranger Things: Duración y estreno de finales en Guatemala
Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemala

Los últimos episodios de Stranger Things llegarán a la plataforma el 25 y 31 de diciembre. Conoce la duración y horario.

Stranger Things, Redes sociales
Stranger Things / FOTO: Redes sociales

La cuenta regresiva para el final de Stranger Things ya comenzó. Netflix reveló nuevos detalles sobre la quinta y última temporada de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer, incluyendo la duración de los episodios finales y el horario oficial de estreno para Latinoamérica, información que ha elevado aún más la expectativa entre los fans guatemaltecos.

La temporada final promete ser la más ambiciosa y emocional de toda la saga, con episodios más extensos, una narrativa cargada de tensión y un cierre épico para la historia que comenzó en Hawkins en 2016.

¿Cómo estarán divididos los capítulos de Stranger Things 5?

Stranger Things 5 contará con un total de ocho episodios, los cuales serán estrenados de forma progresiva en tres volúmenes, siguiendo una estrategia similar a la utilizada en la cuarta temporada, pero con un enfoque especial en fechas clave y un ritmo diseñado para mantener el suspenso hasta el final.

La distribución oficial será la siguiente:

Volumen 1: episodios 1, 2, 3 y 4

Volumen 2: episodios 5, 6 y 7

Volumen 3: episodio 8, que será el gran final de la serie

El último capítulo será el más extenso de toda la temporada y está concebido como un cierre cinematográfico para la historia del Upside Down.

Duración de cada episodio de Stranger Things 5

De acuerdo con la información revelada, los capítulos finales tendrán una duración considerablemente mayor a la de temporadas anteriores, consolidando a Stranger Things como una de las series con episodios más largos dentro del catálogo de Netflix.

Estas serán las duraciones aproximadas de los próximos capítulos:

Episodio 5: 1 hora y 8 minutos

Episodio 6: 1 hora y 15 minutos

Episodio 7: 1 hora y 6 minutos

Episodio 8: 2 horas y 8 minutos

El episodio final, con más de dos horas de duración, funcionará como una verdadera película, en la que se resolverán los conflictos centrales, el destino de los personajes y el enfrentamiento definitivo contra Vecna.

Horario de estreno para Guatemala

Netflix confirmó que los nuevos episodios de Stranger Things 5 se estrenarán de manera simultánea a nivel mundial. Para Guatemala, el horario oficial de lanzamiento será a las 7:00 de la noche.

Este horario aplica para los distintos volúmenes conforme se vayan liberando, por lo que los seguidores en el país podrán ver los capítulos desde la noche del día de estreno sin esperar hasta la madrugada.

Por el momento se desconoce el horario del episodio 8 que se estrenará el 31 de diciembre 2025.

Una despedida épica para Hawkins

La quinta temporada retomará la historia tras los eventos devastadores del final de la temporada 4, con Hawkins marcada por la apertura de los portales al Upside Down y sus protagonistas enfrentando consecuencias irreversibles. Los creadores han adelantado que esta entrega será más oscura, intensa y emocional, con un fuerte énfasis en los vínculos entre los personajes.

Además del regreso de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Max y Will, la temporada final traerá de vuelta a varios personajes clave y explorará a fondo los orígenes del mal que amenaza al pueblo.

