 Confirmación de la Muerte de Integrante de Chicos por Amiga
Farándula

Cantante y amiga guatemalteca de Tony Ocasio confirma la muerte del integrante de Los Chicos

Vanessa Spatz y varios seguidores de la agrupación Los Chicos de Puerto Rico confirman la muerte del artista.

Los Chicos - Tony Ocasio, Redes sociales
Los Chicos - Tony Ocasio / FOTO: Redes sociales

La música latina está de luto. A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de Tony Ocasio, recordado como una de las voces principales de la emblemática agrupación juvenil Los Chicos de Puerto Rico.

La noticia fue confirmada públicamente por su amiga cercana, la cantante guatemalteca Vanessa Spatz, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde anunció la partida del artista.

En su publicación, Spatz expresó que Tony, a quien describió como un gran amigo y vecino, "fue llamado por Dios y ganó sus alas", pidiendo respeto y oraciones mientras se esperan comunicados oficiales de la familia.

Foto embed
Tony Ocasio - Redes sociales

Tony Ocasio, cuyo nombre real era Héctor Antonio Ocasio Cedeño, tenía 58 años y era originario de Puerto Rico. Fue una de las figuras más queridas de la música juvenil en los años 80, al formar parte de Los Chicos, una agrupación que marcó a toda una generación en Latinoamérica y que se convirtió en semillero de talentos, entre ellos Chayanne, con quien compartió el rol de primera voz.

Durante su etapa en la banda, Tony destacó por su carisma, presencia escénica y potente interpretación, convirtiéndose en uno de los favoritos del público. Canciones como Ave María, Será porque te amo, Mamma mía y otros éxitos consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más exitosos de su época, llenando escenarios y conquistando audiencias en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica.

Foto embed
Tony Ocasio - Redes sociales

Tras el anuncio de su fallecimiento, seguidores de la agrupación comenzaron a expresar mensajes de despedida y nostalgia en redes sociales, recordando su aporte a la música pop latina y el impacto que tuvo en la adolescencia de miles de fans. Para muchos, Tony Ocasio fue una voz que acompañó una etapa inolvidable de sus vidas.

Vanessa Spatz también aclaró en sus publicaciones que mantuvo una amistad cercana con el cantante durante los últimos años, relación que se fortaleció al vivir cerca uno del otro. La artista guatemalteca pidió a los seguidores mantenerse atentos únicamente a información confirmada y respetar el duelo de sus seres queridos.

La partida de Tony Ocasio representa una pérdida significativa para la historia de la música juvenil latina. Su legado permanece vivo en las canciones que marcaron una época y en el recuerdo de quienes crecieron escuchando su voz.

Por el momento Chayanne no ha comentado sobre la lamentable noticia. 

Noticia en desarrollo

