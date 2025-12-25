 Stranger Things: Personajes con Final Trágico según IA
Farándula

Stranger Things: estos son los personajes que podrían tener un trágico final según la IA

Hoy se estrena la segunda parte del desenlace de Stranger Things y las teorías están más fuertes que nunca: según la IA, algunos personajes queridos podrían no sobrevivir al final.

Will Byers en Stranger Things, Redes sociales
Will Byers en Stranger Things / FOTO: Redes sociales

La espera terminó para millones de fanáticos de Stranger Things. Este jueves 25 de diciembre se estrena la parte 2 de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, disponible desde las 7:00 PM en Guatemala, y con ello resurgen las teorías, predicciones y apuestas sobre quiénes no lograrán sobrevivir al desenlace final de la historia ambientada en Hawkins.

Sin entrar en spoilers reales ni filtraciones, la inteligencia artificial y el análisis narrativo coinciden en una idea que ha rondado a los seguidores desde hace tiempo: la temporada final no cerrará sin pérdidas importantes. Y, según esta predicción, uno de los personajes con más probabilidades de enfrentar un final trágico es Steve Harrington.

Desde su introducción en la primera temporada, Steve ha protagonizado uno de los arcos de evolución más sólidos de la serie. Pasó de ser el chico popular del instituto a convertirse en un protector incansable del grupo, especialmente de los más jóvenes.

Con el tiempo, dejó atrás la necesidad de aprobación y reconocimiento para asumir un rol casi paternal, guiado únicamente por el deseo de cuidar a los demás.

Precisamente ese crecimiento lo coloca en una posición vulnerable dentro de la lógica narrativa de una historia que llega a su fin. En los cierres de grandes sagas, los personajes más queridos suelen convertirse en el sacrificio emocional que marca al espectador.

En la cuarta temporada, Steve fue colocado de manera constante en situaciones de alto riesgo, reforzando su imagen de héroe dispuesto a dar la vida si es necesario. Una posible muerte suya tendría un impacto devastador en personajes como Dustin, Robin, Nancy y el resto del grupo, además de consolidar un final oscuro y emotivo para la serie.

Sin embargo, Steve no sería el único personaje en peligro. Otras figuras también aparecen en la lista de posibles desenlaces trágicos, aunque con menor probabilidad.

Jonathan Byers es uno de ellos. Su conflicto interno, la distancia emocional que ha mostrado respecto al grupo y su lucha constante por encontrar su lugar lo convierten en un candidato vulnerable. Su historia podría cerrarse con un acto de redención o sacrificio que deje huella en Eleven y Will.

Otro nombre que aparece en estas predicciones es Murray Bauman. El excéntrico adulto que ha servido como apoyo logístico y emocional podría asumir el rol clásico del sacrificio heroico, entregando su vida para salvar a los jóvenes en el momento más crítico.

En contraste, personajes como Eleven, Dustin, Mike y Will tienen altas probabilidades de sobrevivir. Ellos representan el núcleo emocional de Stranger Things y el corazón de la historia. Su permanencia apunta a un cierre que, aunque doloroso, también permita la sanación, el crecimiento y la esperanza tras años de lucha contra el Upside Down.

Una cita navideña

Con el estreno de la parte 2 de la quinta temporada programado para este jueves a las 7:00 p. m. en Guatemala a través de Netflix, las teorías quedarán pronto a prueba. El final de Stranger Things promete ser intenso, emotivo y definitivo, marcando el cierre de una de las series más influyentes de la última década.

La pregunta ya no es si habrá pérdidas, sino quiénes lograrán llegar con vida al final del camino en Hawkins.

