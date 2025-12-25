Céline Dion se disfraza de Grinch y hace reír en video

En una época donde los mensajes navideños suelen estar cargados de solemnidad, nostalgia o emotividad, Céline Dion sorprendió al público apostando por el humor y la comedia. La cantante canadiense se disfrazó de El Grinch para felicitar la Navidad, protagonizando un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales y desató carcajadas entre sus seguidores.
En el clip, Céline Dion aparece completamente caracterizada como el icónico villano navideño: maquillaje verde, vestuario alusivo a la Navidad y una actitud sarcástica que recuerda a la versión cinematográfica del personaje.
Sentada frente a la cámara, la artista recrea frases y gestos clásicos de El Grinch, modulando la voz y exagerando expresiones, demostrando una faceta actoral poco habitual en ella pero que fue ampliamente celebrada.
Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue la participación de su perro, al que integra en la escena para añadir dramatismo y un toque extra de humor, parodiando la relación entre El Grinch y su inseparable compañero Max.
Este detalle terminó de conquistar a los fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de cariño, aplausos y felicitaciones por la originalidad de la idea.
La felicitación navideña de Céline Dion contrasta con las publicaciones de otros artistas que optaron por mensajes más tradicionales, fotografías familiares o breves textos de agradecimiento.
En este 2025, figuras como Ariana Grande, Aitana o integrantes de La Oreja de Van Gogh compartieron postales y reflexiones propias de estas fechas, mientras que Dion decidió romper el molde y conectar con su audiencia desde la risa y la creatividad.
La respuesta del público no se hizo esperar. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en plataformas como Instagram y X, donde usuarios destacaron el buen humor de la cantante, su cercanía con los fans y la valentía de reírse de sí misma. Muchos coincidieron en que esta faceta desenfadada resulta refrescante y muestra a una Céline Dion más relajada y auténtica.
¿Quién es Céline Dion?
Céline Dion es una de las cantantes más reconocidas e influyentes de la música contemporánea. Nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, Canadá, y comenzó su carrera artística desde muy joven. Su salto a la fama internacional llegó en la década de los noventa, cuando conquistó al público con su poderosa voz y baladas que se convirtieron en clásicos.
A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Canciones como My Heart Will Go On, The Power of Love, Because You Loved Me e I’m Alive forman parte del repertorio más emblemático de la música pop mundial.
Además de su carrera discográfica, Céline Dion ha sido una figura clave en el mundo del espectáculo gracias a sus residencias en Las Vegas, consideradas entre las más exitosas de la historia. Su legado musical ha sido reconocido con múltiples premios Grammy, Billboard y galardones internacionales.
